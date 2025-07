[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Comune Manfredonia: “Oasi Lago Salso, situazione ripristinata”

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che l’incendio che è ha interessato “Oasi Lago Salso” è stato definitivamente spento.

Nella giornata di oggi, grazie all’intervento di un Canadair, sono state completate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area colpita, con particolare attenzione ai focolai residui e alle zone più difficili da raggiungere via terra.

Contestualmente, le verifiche condotte hanno confermato che la qualità dell’aria è nella norma. L’intero abitato di Manfredonia e le aree circostanti sono in sicurezza, e non si evidenziano situazioni di rischio per la popolazione.

🙏 L’Amministrazione Comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, in questi giorni complessi, stanno operando con professionalità, spirito di servizio e instancabile impegno:

Vigili del Fuoco

Protezione Civile

Forze dell’Ordine

Polizia Locale

ARIF Puglia

Volontari della P.A.S.E.R.

Il loro intervento coordinato ha permesso di contenere l’emergenza, salvaguardare persone, ambiente e territorio.

📌 Continueremo a monitorare la situazione in stretta collaborazione con gli enti competenti, anche a seguito dell’attivazione del CCS (Centro di Coordinamento Soccorsi) presso la Prefettura, garantendo la massima attenzione alla sicurezza e alla tutela ambientale.