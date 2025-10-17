Comune Manfredonia: “Evitare spostamenti non necessari”
Comune Manfredonia: “Evitare spostamenti non necessari”
Attivazione temporanea del C.O.C. – Centro Operativo Comunale
A causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando il territorio, è stata disposta l’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.).
Questo consente un monitoraggio costante del territorio da parte delle unità tecniche comunali della Protezione Civile e della Polizia Locale, per garantire sicurezza e tempestività di intervento.
Si invita la cittadinanza a prestare attenzione agli aggiornamenti sulle pagine ufficiali del Comune e ad adottare comportamenti prudenti, evitando spostamenti non necessari nelle aree soggette a rischio allagamento.
Seguiranno comunicazioni in caso di evoluzione della situazione