Comune Manfredonia: “Evitare spostamenti non necessari”

Redazione17 Ottobre 2025
Attivazione temporanea del C.O.C. – Centro Operativo Comunale

A causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando il territorio, è stata disposta l’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.).

Questo consente un monitoraggio costante del territorio da parte delle unità tecniche comunali della Protezione Civile e della Polizia Locale, per garantire sicurezza e tempestività di intervento.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione agli aggiornamenti sulle pagine ufficiali del Comune e ad adottare comportamenti prudenti, evitando spostamenti non necessari nelle aree soggette a rischio allagamento.

🌧️ Seguiranno comunicazioni in caso di evoluzione della situazione

