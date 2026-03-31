Comune Manfredonia, allerta meteo: si invitano i cittadini alla massima prudenza
Comune Manfredonia, allerta meteo: si invitano i cittadini alla massima prudenza
ALLERTA METEO ARANCIONE – APERTURA C.O.C.
La Protezione Civile della Regione Puglia, con messaggio di allerta n. 2 del 31.03.2026, ha diramato un livello di allerta arancione per condizioni meteorologiche avverse, consultabile al seguente link:
https://protezionecivile.regione.puglia.it/…/20260331…
Il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che, con Ordinanza Sindacale n. 19 del 31/03/2026, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di garantire il monitoraggio continuo della situazione e il coordinamento di eventuali interventi di emergenza.
Si invitano tutti i cittadini alla massima prudenza:
• limitare gli spostamenti allo stretto necessario
• evitare aree soggette ad allagamenti
• prestare attenzione a sottopassi e corsi d’acqua
• seguire gli aggiornamenti esclusivamente attraverso i canali ufficiali
Ulteriori comunicazioni saranno diffuse tempestivamente.