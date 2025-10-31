Attualità Manfredonia

Comune di Manfredonia & Università di Bari: al via i tirocini

Comunicato Stampa31 Ottobre 2025
🎓 Comune di Manfredonia & Università di Bari: al via i tirocini!

Il Comune di Manfredonia aderisce al programma di tirocini curriculari con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Scienze Politiche, aprendo le porte a 18 studenti per un’esperienza formativa nella pubblica amministrazione con l’obiettivo di creare un ponte tra formazione e lavoro.

💬 L’Assessora alle Risorse Umane Sara Delle Rose: “Rinnoviamo l’impegno per la formazione dei giovani e il dialogo tra università e istituzioni. Un grazie all’Ufficio Personale per il lavoro svolto.”

🗣️ Il Sindaco Domenico La Marca: “Accogliere 18 studenti è un investimento sul futuro della nostra città e sulle competenze di domani.”

👉 Un progetto che valorizza i giovani, le competenze e il futuro del territori

