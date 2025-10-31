Comune di Manfredonia & Università di Bari: al via i tirocini
Comune di Manfredonia & Università di Bari: al via i tirocini!
Il Comune di Manfredonia aderisce al programma di tirocini curriculari con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Scienze Politiche, aprendo le porte a 18 studenti per un’esperienza formativa nella pubblica amministrazione con l’obiettivo di creare un ponte tra formazione e lavoro.
L’Assessora alle Risorse Umane Sara Delle Rose: “Rinnoviamo l’impegno per la formazione dei giovani e il dialogo tra università e istituzioni. Un grazie all’Ufficio Personale per il lavoro svolto.”
Il Sindaco Domenico La Marca: “Accogliere 18 studenti è un investimento sul futuro della nostra città e sulle competenze di domani.”
Un progetto che valorizza i giovani, le competenze e il futuro del territori