Comune Apricena: “Il 23 febbraio la sfilata dei Carri di Carnevale”

APRICENA. – In questi giorni il Sindaco Antonio Potenza ha incontrato l’Associazione Movidaunia per mettere a punto gli aspetti organizzativi e pianificare le ultime settimane che ci separano dal Carnevale.

“Dopo gli eccellenti risultati degli anni scorsi, ci accingiamo a vivere e a goderci un’altra straordinaria edizione del Carnevale Apricenese” – dichiara il Sindaco Antonio Potenza – “ogni anno cerchiamo di migliorarci. Vogliamo sempre più gente nella nostra città in quei giorni. Desideriamo ravvivare le nostre strade, dare una mano alle nostre attività commerciali. Ormai il nostro Carnevale è seguitissimo e amatissimo sia dentro che fuori Apricena. Si partirà il 23 febbraio” – continua il Sindaco – “con la prima domenica di manifestazioni, in cui ci saranno importanti ospiti, musica, danza, spettacoli e tanto divertimento. Nelle prossime settimane comunicheremo il programma definitivo. Ringrazio infinitamente gli amici di Movidaunia, nostri partner e promotori dal 2013, per l’impegno quotidiano e la passione con cui si prodigano. Bellissima realtà anche l’associazione Elementi Creativi Apricenesi, un altro gruppo di giovani che negli ultimi anni ha contribuito alla crescita della manifestazione. Chiedo a chi abbia voglia, di aggregarsi per dare un aiuto a queste due associazioni, alla cittadinanza e agli imprenditori di continuare a condividere e a supportare questa kermesse che rappresenta una bella vetrina per la nostra comunità. Iniziate a preparare i coriandoli” – conclude Potenza.