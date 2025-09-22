[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Commercianti Vieste: “Sembrava agosto, ma era settembre”

#BorgoinBianco alla sua prima edizione ieri 20 settembre ha illuminato il centro storico invaso da un fiume di sorrisi, emozioni, bollicine.

Un evento storico, speciale, che è entrato nel cuore di tutti i presenti, un festival degustativo nel cuore del borgo che dimostra come a Vieste l’estate non finisce mai.

Grazie alle autentiche proposte culinarie dei ristoranti del luogo, le primizie delle cantine presenti, artisti di strada, il Mood è quello giusto a suon di ‘music in the air’ con le onnipresenti terrazze sonore, la ‘Dune Buggy Band’ itinerante e i corner musicali in vari angoli, le migliaia di persone ‘total white’, è andata in scena una magia a tutto tondo con un’offerta di più generi musicali nei vari angoli del centro storico, per la serie qualità, eleganza, scelta musicale.

È stato il successo di tutti, dai partecipanti ai produttori, passando per i ristoratori, i residenti, le aziende sponsor, gli addetti ai lavori, noi organizzatori dell’evento in collaborazione con la ditta Mebimport e Ais Puglia grazie anche al prezioso contributo dell’ amministrazione comunale di Vieste, del sindaco Giuseppe Nobiletti e dei suoi assessori Grazia Maria Starace e Gaetano Desimio.

Una prima edizione che ha registrato numeri impressionanti di vendite biglietti, food e beverage, offrendo a tutti i presenti una serata di gioia, cultura e divertimento.

Buona la prima diremmo.

Ma pensando a ieri, il sorriso di oggi fa già credere all’ entusiasmo verso nuovi eventi, nuovi episodi tutti da creare per la bellezza e il futuro del nostro amato centro storico, la “Perla della Perla del Gargano”.

Associazione Commercianti Centro Storico Vieste