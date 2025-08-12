[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Comitato Festa Patronale Manfredonia: “Partita raccolta fondi, diffidate di chiunque non esibisca il cartellino”

Lo spirito di squadra non è solo “lavorare insieme”, ma mettere il meglio di sé al servizio degli altri.

Ogni obiettivo raggiunto è il frutto di mani che si tendono, di energie che si sommano, di cuori che remano nella stessa direzione. Perché quando il successo è di tutti, la soddisfazione è più grande e più vera.

Il comitato ha annunciato che è ufficialmente partita la raccolta fondi porta a porta tramite tagliandi.

Solo le persone autorizzate, munite di cartellino identificativo del Comitato, sono incaricate della distribuzione e della raccolta.

Diffidate di chiunque non esibisca il cartellino ufficiale.

Il vostro contributo è prezioso per sostenere le nostre attività e progetti a favore della comunità.

Vi ricordiamo che è attiva la raccolta fondi, ecco il link dove poter donare:

https://gofund.me/a21779ca