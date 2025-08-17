[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]



Comitato Festa Patronale 2025 in onore di Maria SS. di Siponto



È ufficialmente nato il Comitato Festa Patronale 2025, una squadra piena di energia, passione e senso di appartenenza, pronta a riportare al centro della comunita la devozione e la bellezza della festa in onore di Maria SS. di Siponto, simbolo spirituale e identitario di Manfredonia.



Alla guida del gruppo:

Vincenzo Feltri – Presidente

Monica Mantovano – Vice Presidente

Andrea Cotrufo – Segretario

Massimo Verderosa – delegato ai rapporti istituzionali con la Curia

Vincenzo di Staso – garante per le persone con disabilità



Con loro, un team eterogeneo e determinato che ha deciso di mettersi in gioco per amore della propria citta, unendo competenze, idee e voglia di fare:

Alessandro Russo, Anna Umbrianò, Antonio Riccardo, Antonio Santoro, Chiara Feltri, Dino La Torre, Elia Mazzamurro, Elvira Virgilio, Enrico Mattioli, Giada Leporace, Giuseppe Grasso, Ivan Leone, Maridele Simone, Matteo Olivieri, Michele Di Candia, Nicola Icoviello, Raffaella Saulle, Sabino Samele, Salvatore Olivieri, Saverio Guerra, Silvana Piemontese, Tiziano Guerra, Vittorio Madamma, Lucia Pia Caputo.



Un gruppo affiatato e visionario che ha scelto di costruire, con coraggio e concretezza, una festa che sia fede autentica, cultura condivisa, emozione collettiva.



“A Maria SS. di Siponto, tutto il nostro impegno. A Manfredonia, tutta la nostra energia.”

Sara una festa da vivere, insieme.