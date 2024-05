Come scegliere quale libro regalare a un amico?

Si sta avvicinando il compleanno di un tuo caro amico o amica e tu non sai cosa regalargli. Sai solo che il suo interesse principale è la lettura, e che ricevere un libro come regalo gli farebbe molto piacere. Purtroppo o per fortuna, esistono milioni di libri tra cui scegliere, e tu non hai la minima idea di quale prendergli. I gusti letterari sono molto soggettivi, e non è facile trovare l’opera giusta da regalare a qualcuno e avere la certezza che la leggerà. Magari non vuoi che il tuo libro diventi un soprammobile, o finisca nel cestino.

Si sta avvicinando il compleanno di un tuo caro amico o amica e tu non sai cosa regalargli. Sai solo che il suo interesse principale è la lettura, e che ricevere un libro come regalo gli farebbe molto piacere. Purtroppo o per fortuna, esistono milioni di libri tra cui scegliere, e tu non hai la minima idea di quale prendergli. I gusti letterari sono molto soggettivi, e non è facile trovare l’opera giusta da regalare a qualcuno e avere la certezza che la leggerà. Magari non vuoi che il tuo libro diventi un soprammobile o finisca nel cestino.

Ecco, per evitare che ciò accada, leggi questa guida e non demoralizzarti. Si trova sempre un libro da regalare a un lettore!

Il libro non dovrai leggerlo tu!

Questo consiglio potrebbe apparire banale o scontato, ma in verità uno dei più grandi errori che commettono le persone che devono regalare un libro è quello di sceglierne uno che amano loro, o addirittura il loro preferito. Siamo tutti portati a credere, quando adoriamo un libro alla follia, che anche gli altri avranno lo stesso parere. Devi però ricordare che ognuno di noi ha gusti diversi, e che non è detto che il tuo amico apprezzi le stesse cose che piacciono a te.

Quindi, prima di recarti in biblioteca e acquistare una copia del tuo libro preferito, cerca di sondare il terreno facendo domande al tuo amico e sbirciando nella sua libreria. In questo modo, ti farai un’idea dei suoi gusti e ti verrà più facile scegliere il regalo. Fagli domande per capire qual è il suo genere preferito, cosa cerca in un libro e quali sono i libri che gli sono piaciuti di più.

Regala un’edizione speciale o personalizzata

Regalargli il tuo libro preferito non è il massimo, ma regalargli il suo è decisamente meglio! Informati su quali sono i libri che l’hanno fatto innamorare, cercando di capire quale sia il suo libro preferito in assoluto o l’autore che stima più di tutti. Una volta ottenute queste preziose informazioni, cerca online o in libreria un’edizione speciale del libro. Soprattutto nel caso di classici e romanzi molto conosciuti, non dovrebbe essere difficile trovare delle edizioni particolari e un po’ più ricercate. Questi libri vengono ristampati di continuo, quindi sicuramente troverai qualcosa che fa al caso tuo.

Se conosci delle tipografie o dei negozi che si occupano di rilegare libri nel tuo paese, non esitare a chiedere un’edizione completamente personalizzata del libro, magari illustrata a mano e con una citazione particolarmente significativa per la vostra amicizia. Potresti addirittura provare a personalizzare tu stesso il libro, seguendo i numerosi tutorial DIY che sono presenti su YouTube e TikTok. Non sarà semplice, ma il risultato sarà eccezionale e ne varrà decisamente la pena.

Se ha a che fare con il suo autore preferito, gli farà piacere

Chiedi al tuo amico chi è il suo autore preferito. Ovviamente, fallo in modo naturale e non forzare l’argomento nella conversazione, o potrebbe insospettirsi.

Una volta scoperto l’autore, potresti regalargli una raccolta di lettere dell’autore o una biografia sulla sua vita. Queste opere hanno un valore inestimabile per i lettori, e lo farai sicuramente felice.

Cerca di non regalargli un libro scritto direttamente dall’autore, in quanto se è il suo preferito è molto probabile che li abbia già letti tutti. Per evitare di regalargli un libro che ha già, punta sulle lettere e sulle biografie, o in generale su qualunque tipo di contenuto che ha a che fare con quell’autore ma che non è stato scritto da lui.

Se sei ancora indeciso, puoi esplorare il catalogo Librerie.coop per prendere ispirazione.

Regalare un libro a un amico può essere un’idea fantastica e allo stesso tempo terribile. Se non pensato bene, il regalo può trasformarsi facilmente in qualcosa di inutile e non apprezzato. Con questi semplici consigli, riuscirai a sorprendere il tuo amico con un regalo originale che ti farà fare una bellissima figura e gli farà capire quanto ci tieni a lui. Quindi cosa aspetti, mettiti all’opera per scegliere il tuo regalo!