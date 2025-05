[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro” chiude la rassegna Teatri di Luce e di Pace a Mattinata

Foggia, 31 maggio 2025 – La rassegna Teatri di Luce e di Pace – promosso dal Comune di Mattinata, Regione Puglia e Puglia Culture – si conclude con uno degli appuntamenti più intensi e significativi: “Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro”, nuovo spettacolo scritto e diretto da Emanuele Aldrovandi, in scena sabato 1° giugno alle ore 21.00 nello straordinario scenario del Belvedere Monte Saraceno a Mattinata.

Emanuele Aldrovandi, tra le figure di punta della drammaturgia contemporanea italiana e autore di respiro ormai internazionale, prosegue la sua indagine sulle contraddizioni della nostra epoca con uno sguardo lucido, ironico e profondamente umano. Con alle spalle premi prestigiosi (Tondelli, Hystrio, Pirandello) e testi rappresentati in tutta Europa, Aldrovandi firma qui un’opera tagliente e surreale sul culto del successo e sulla fragilità che spesso si nasconde dietro l’ambizione.

Al centro dello spettacolo, una madre disposta a tutto pur di rendere celebre la propria bambina di sei anni. Un piano tanto assurdo quanto struggente che coinvolge una celebre attrice, un cognato appassionato di scacchi e un narratore, Ferdinando, che rievoca ossessivamente quella giornata cruciale, tra memoria e senso di colpa.

La regia di Aldrovandi crea un allestimento onirico e straniante: se la scrittura rimane ancorata a un realismo tagliente, la messa in scena è volutamente deformata, visionaria. Come scrive lo stesso autore nelle sue note:

“La realtà si deforma sotto lo sguardo di chi è convinto di non poterla mai conoscere, ma solo ipotizzare. È il ricordo di un uomo che continua a rivivere la giornata nella quale la vita di una bambina di sei anni è cambiata per sempre.”

Lo spettacolo, con Serena De Siena, Tomas Leardini, Luca Mammoli e Silvia Valsesia, è una produzione dell’Associazione Teatrale Autori Vivi in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e ERT – Emilia Romagna Teatro.

“Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro” chiude idealmente il percorso della rassegna Teatri di Luce e di Pace, che ha proposto un viaggio teatrale tra poesia e pensiero critico, toccando temi profondi con uno sguardo sempre aperto alla contemporaneità.

INGRESSO LIBERO