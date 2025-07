[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Colpo Manfredonia, ufficiale Salvatore Giglio

Salvatore Giglio è un nuovo centrocampista del Manfredonia Calcio 1932.

Classe 1992, 1.87 m di forza ed esperienza, Giglio approda in biancoceleste portando qualità, temperamento ed oltre 340 presenze tra Serie C e Serie D.

Centrocampista centrale di grande equilibrio, nasce calcisticamente come difensore ma si è affermato negli anni per visione di gioco, senso della posizione e solidità in mezzo al campo. Ha vestito le maglie di club come Gravina, Este, Legnano, Canicattì, Vogherese, Savoia e tanti altri, confermandosi sempre come uomo squadra e punto di riferimento.

Una pedina di spessore, pronta a dare sostanza e personalità alla mediana sipontina.