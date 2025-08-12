Classifica dei soggiorni più costosi in Italia: Vieste si piazza al quinto posto
L'analisi effettuata dal Codacons per la classifica vede infatti Vieste come uno dei luoghi più cari d'Italia, assieme a colossi come Firenze, Sanremo e Porto Cervo.
Ipotizzando un soggiorno di una settimana dal 23 al 30 agosto per due persone si spendono infatti cifre da capogiro: 297.573 euro nella città più costosa, Verona, e 35.725 euro a Ortisei, la più economica.
Il Codacons ha infatti stilato una classifica, basata su parametri giornalieri ipotizzati per una settimana o poco più, al fine di individuare le strutture ricettive più care della Penisola, certificando di fatto l’impressionante crescita dei prezzi di soggiorni in tutta Italia.
Il dato che più ci riguarda è quello che vede Vieste al quinto posto con una spesa minima di quasi 72.000 euro:
1) Verona -rooftop: 297.573 euro
2) Baja Sardinia – villa con piscina: 125.870 euro
3) Positano – villa con vista mare: 123.099 euro
4) Firenze – appartamento: 84.117 euro
5) Vieste – intera casa: 71.435 euro
6) Taormina – suite in hotel: 64.726 euro
7) Sanremo – appartamento: 63.196 euro
8) Sorrento – villa: 56.932 euro
9) Cortina d’Ampezzo – appartamento: 52.375 euro
10) Venezia – suite in hotel: 49.424 euro
11) Porto Cervo – suite in hotel: 43.575 euro
12) Arzachena – villa: 39.342 euro
13) Selva di val Gardena – chalet: 38.520 euro
14) Ortisei – chalet: 35.725 euro
Tali cifre spropositate danno l’idea di come le tariffe turistiche in Italia abbiano raggiunto livelli elevatissimi negli ultimi anni, e vedere una delle città principali del Gargano tra le “grandi d’Italia”, dovrebbe far riflettere.