Civitavecchia, uomo muore dopo una caduta da una nave da crociera: tragedia in porto

Un drammatico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 6 febbraio nel porto di Civitavecchia, dove un uomo di mezza età ha perso la vita dopo essere precipitato dalla murata di una nave da crociera. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi dei soccorritori, già presenti sul posto per un’altra emergenza sanitaria.

La vittima si trovava a bordo della Costa Smeralda quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduta nel vuoto. Secondo le prime ipotesi formulate dagli investigatori, non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario.

In banchina erano già operativi i vigili del fuoco della caserma “Bonifazi”, intervenuti poco prima per prestare assistenza a un’eliambulanza giunta per soccorrere un altro passeggero colto da un malore. Subito dopo la caduta, è stato allertato anche il personale del 118: il medico arrivato sul posto non ha però potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Presenti anche gli uomini della Capitaneria di Porto e della Polizia di Frontiera, impegnati nei rilievi e nelle verifiche necessarie a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.