CIRCUITO DI CAPITANATA NUOTO IN ACQUE LIBERE

Sabato 11 ottobre 2025, alle ore 17.30, presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico a Manfredonia (Piazza del Popolo, 8) si terrà la cerimonia di premiazione e consegna degli attestati del Circuito di Capitanata di Nuoto in Acque Libere, promosso dalla UISP Comitato di Foggia-Manfredonia.

L’appuntamento conclude un’intensa stagione sportiva estiva che ha unito atleti e appassionati provenienti da tutta Italia nelle tappe:

Nuotata delle Saline – Margherita di Savoia

Trofeo Max Martella – Peschici

Gran Nuotata del Golfo – Manfredonia

Vieste Open Water – Vieste

Il Circuito di Capitanata del Nuoto in acque libere ha tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento nell’ambito della promozione del nuoto in acque libere, coniugando sport, ambiente e socialità nel segno dello sport per tutti, e valorizzando al tempo stesso la straordinaria bellezza della costa garganica e pugliese.

La manifestazione conferma il ruolo della UISP come rete territoriale capace di costruire, attraverso lo sport, occasioni di partecipazione, benessere e valorizzazione del territorio, coinvolgendo istituzioni, società sportive e comunità locali in un progetto condiviso di crescita e promozione del mare di Puglia.