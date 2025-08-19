Eventi Manfredonia
Circolo Unione, conferimento di titolo di socio onorario al Generale Conserva
Venerdì, 22 agosto, alle ore 19.30, si svolgerà la cerimonia di conferimento del titolo di socio onorario del nostro Circolo, in favore del Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare(ossia il vertice nazionale dell’intera Forza Armata).
Si tratta di una persona in possesso di un profilo umano e professionale assai elevato, nonché di una delle massime figure militari italiane, che peraltro è felicemente coniugato con una nostra carissima concittadina.
Il presidente del Circolo Unione
Ugo Galli