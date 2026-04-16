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🎾 Circolo Tennis Manfredonia. Concluso il torneo Open Re Manfredi🎾

Si è concluso il primo appuntamento della stagione 2026 del Circolo Tennis Manfredonia: il torneo Open “Re Manfredi”, che apre la stagione sportiva-agonistica del circolo.

Nel tabellone Open maschile, ottima prestazione di Costamagna, che conquista il titolo in finale su Espedito. A Costamagna vanno i complimenti per il successo, ma un plauso speciale va anche a Espedito per l’ottimo torneo disputato.

Nel torneo femminile, la vittoria è andata a Siena Marielisa, che si è imposta su Todesco Francesca.

Per quanto riguarda la categoria di 4ª maschile, si segnala il successo di Lorenzo Pellegrino, giovane sipontino in continua crescita che conferma il suo buon momento di forma. Nel 4ª femminile, invece, la vittoria è andata a Di Bisceglie Lucia, protagonista di un torneo solido.

Da segnalare anche la vittoria nel 4ª N.C. di Palumbo Alessio, che ha chiuso al meglio il suo percorso nel torneo.

Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti, che con il loro impegno e la loro disponibilità hanno contribuito allo svolgimento del torneo e alla buona riuscita delle gare.

Un grazie anche agli sponsor e alla direzione del circolo, sempre presenti e vicini alle attività del club.

L’appuntamento è ora con le prossime competizioni a squadre maschili:

B2 aprile/maggio

D2 maggio/giugno