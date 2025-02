[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cinque alla vigilia di Nocerina-Manfredonia: “Abbiamo le nostre carte”

“Purtroppo la settimana è stata caratterizzata da un po’ di sconforto per il gol subito all’ultimo minuto contro l’Ugento, ma ci siamo allenati bene ed andiamo a Nocera non per fare le vittime sacrificali” così Franco Cinque prima della gara tra Nocerina e Manfredonia.

“Gara difficilissima, ma abbiamo le nostre carte. L’impegno è arduo, con un ambiente carico. Purtroppo mancheranno i nostri tifosi”.

“Abbiamo qualche soluzione in più, ma dobbiamo andare con uno spirito più attento” chiude il mister dei sipontini.