CINQUANTESIMA EDIZIONE DELLA VIA CRUCIS VIVENTE A TORREMAGGIORE

Torremaggiore si appresta a vivere un momento di intensa partecipazione religiosa e culturale: domenica 13 aprile 2025 vivremo la 50ª edizione della Via Crucis Vivente, una tradizione profondamente radicata, simbolo della devozione popolare che attraversa intere generazioni.

La Parrocchia di San Nicola, con il patrocinio del Comune di Torremaggiore e con il coinvolgimento di decine di volontari, rinnova con orgoglio l’invito a tutti i cittadini, ai pellegrini e ai visitatori dei paesi vicini a prendere parte a questo evento che coniuga spiritualità, memoria e identità territoriale.

In occasione di questo importante anniversario, sono state promosse due iniziative speciali volte a custodire e valorizzare la memoria storica della manifestazione: un video-documentario realizzato da Aurelio Lariccia e Nicola Lamedica, che ripercorre i momenti più significativi della Via Crucis Vivente attraverso immagini, testimonianze e ricordi; un catalogo fotografico curato da Ciro Panzone, che raccoglie le più emblematiche immagini delle edizioni passate, ricostruendo il percorso storico e iconografico dell’evento.

Il programma del 13 aprile prevede la celebrazione della Santa Messa alle ore 18:00, seguita alle ore 19:30 dall’inizio della Via Crucis Vivente. Il corteo partirà da Via N. Fiani, attraverserà la Villa Comunale, il Castello Ducale, Corso Matteotti, Largo Loreto, Via Savonarola, Via Gobetti, e si concluderà a Porta Uguccione.

«La Via Crucis Vivente è un patrimonio identitario che unisce fede e cultura, memoria e comunità. In cinquant’anni, generazioni di torremaggioresi hanno dato vita a un evento che ci rappresenta profondamente» – dichiara il Sindaco Emilio Di Pumpo.

«Celebrare il cinquantesimo anniversario significa non solo ricordare, ma anche rilanciare questa tradizione come parte viva della nostra storia culturale» – aggiunge l’Assessore alla Cultura Enzo Quaranta.