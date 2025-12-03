[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cicerelli dopo l’intervento a Villa Stuart: “Inizia il mio countdown”

“Catania Football Club rende noto che il calciatore Emmanuele Pio Cicerelli si è sottoposto nella giornata odierna, in artroscopia, ad intervento chirurgico di stabilizzazione della sindesmosi e della frattura malleolare della caviglia destra. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita a Roma dal professor Forconi, presso Villa Stuart. All’attaccante rossazzurro, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff tecnico.”

Il calciatore sui suoi canali social ha ringraziato sia i medici che la struttura ospedaliera, la sua squadra e chiunque gli sia stato vicino.

”Da oggi inizia il mio countdown”.