Sport Manfredonia

Cicerelli a L’Edicola: “Servirà il miglior Manfredonia”

Redazione22 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cicerelli a L’Edicola: “Servirà il miglior Manfredonia”

“Sarà una partita dura, l’Heraclea è costruita per vincere il campionato. Ci vuole il miglior Manfredonia di sempre” così Benny Cicerelli a L’Edicola che anticipa la sfida di domani.

“Il Miramare potrà fare la differenza. Quando gioco in casa ci sono energie diverse, conosco quasi tutta la gente sugli spalti. Il Manfredonia potrà fare un bel campionato, ci divertiamo.”

Redazione22 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©