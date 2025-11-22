Sport Manfredonia
Cicerelli a L’Edicola: “Servirà il miglior Manfredonia”
“Sarà una partita dura, l’Heraclea è costruita per vincere il campionato. Ci vuole il miglior Manfredonia di sempre” così Benny Cicerelli a L’Edicola che anticipa la sfida di domani.
“Il Miramare potrà fare la differenza. Quando gioco in casa ci sono energie diverse, conosco quasi tutta la gente sugli spalti. Il Manfredonia potrà fare un bel campionato, ci divertiamo.”