Ciao Maschio e Storie al Bivio, ospiti del 25 aprile 2026: ecco le anticipazioni e le interviste di sabato

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Il weekend televisivo del 25 aprile 2026 si prepara a regalare al pubblico un doppio appuntamento ricco di volti noti, racconti intensi e momenti di grande curiosità. Da un lato torna Ciao Maschio, il talk di Rai1 guidato da Nunzia De Girolamo, che ogni settimana porta in scena storie maschili capaci di sorprendere e far riflettere. Dall’altro, su Rai2, Storie al Bivio – Weekend con Monica Setta propone un pomeriggio fitto di interviste, confessioni e scelte di vita che hanno segnato il percorso dei protagonisti.

Due programmi diversi, ma accomunati dalla volontà di raccontare l’essere umano attraverso esperienze, fragilità e rinascite. Chi saranno gli ospiti di questa settimana? Quali temi verranno affrontati? E quali momenti si preannunciano più attesi? Scopriamolo insieme.

Ciao Maschio: Jimmy Ghione, Francesco Arienzo e Roberto Parodi nel talk di Nunzia De Girolamo

La puntata di Ciao Maschio del 25 aprile ruota attorno al tema del coraggio, un filo conduttore che permette a Nunzia De Girolamo di esplorare sfumature molto diverse tra loro. Il primo ospite è Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la Notizia, che porta con sé anni di inchieste, viaggi e situazioni spesso complesse affrontate con determinazione e ironia. La sua presenza promette aneddoti e riflessioni su un mestiere che richiede prontezza, empatia e una buona dose di audacia.

Accanto a lui arriva Francesco Arienzo, attore e comico napoletano che il pubblico ricorda per la sua partecipazione a Italia’s Got Talent. Arienzo porta nel talk la sua comicità elegante e malinconica, capace di trasformare le fragilità in forza narrativa. Il suo racconto si intreccia con quello degli altri ospiti, creando un equilibrio tra leggerezza e introspezione.

A completare il terzetto c’è Roberto Parodi, scrittore, giornalista e conduttore televisivo, noto per i suoi viaggi in moto e per il programma Diario della motocicletta. Le sue esperienze attraverso il Mediterraneo, dal Medio Oriente alla Spagna, diventano il punto di partenza per una conversazione che tocca il tema dell’avventura come scelta di vita. Parodi porta una visione più contemplativa del coraggio, legata alla libertà e alla scoperta.

La puntata, in onda alle 17 su Rai1, si preannuncia ricca di storie diverse ma unite da un filo comune: la capacità di affrontare il cambiamento con autenticità.

Storie al Bivio – Weekend: Valeria Marini, Alex Belli, Delia Duran e tanti altri ospiti da Monica Setta

Su Rai2, alle 15.30, Storie al Bivio – Weekend accoglie un parterre altrettanto ricco. Monica Setta apre la puntata con un’intervista esclusiva a Valeria Marini, che racconta il suo imminente ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl parla con entusiasmo della nuova avventura, spiegando come abbia deciso di accettare dopo anni di proposte e rinunce. Tra ricordi, amicizie ritrovate e qualche retroscena politico, la conversazione si muove tra leggerezza e riflessione.

Spazio poi a Alex Belli e Delia Duran, che condividono un momento molto personale: la nascita del piccolo Gabriel e la scelta della data del battesimo. Delia racconta il parto cesareo e l’emozione del primo incontro con il figlio, mentre Alex descrive con affetto la quotidianità con un neonato che definisce “un piccolo despota pieno d’amore”. La coppia offre un ritratto familiare intimo e spontaneo, che si intreccia con i temi del programma.

La puntata prosegue con la presenza di Flavia Vento, Antonio Zequila, Alex Belli, Delia Duran, Guendalina Tavassi e Fiorella Donati, che portano punti di vista diversi su scelte di vita, cambiamenti e nuove opportunità. Non mancano figure istituzionali come Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, e Maria Teresa Bellucci, viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, che intervengono su temi di attualità e responsabilità pubblica.

A completare il quadro ci sono i giovani della Gen Z, Matteo Martinetti, Edoardo Leonardi e Mavi Canino, che offrono uno sguardo fresco sulle decisioni che segnano il passaggio all’età adulta.

Un sabato televisivo tra emozioni, scelte e racconti personali

Il 25 aprile si conferma un sabato televisivo ricco di storie e volti noti. Ciao Maschio e Storie al Bivio propongono due modi diversi di raccontare l’essere umano, ma entrambi puntano sull’autenticità dei protagonisti e sulla capacità di trasformare un’intervista in un momento di verità.

Tra confessioni, emozioni e nuove avventure, il pomeriggio di Rai1 e Rai2 offre un viaggio attraverso esperienze che parlano a pubblici diversi, ma accomunati dalla voglia di ascoltare e lasciarsi sorprendere.