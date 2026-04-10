Ciao Maschio e Storie al Bivio, ospiti 11 aprile 2026: ecco i momenti più attesi dei salotti di Monica Setta e Nunzia De Girolamo

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Il weekend televisivo del 11 aprile 2026 si preannuncia ricco di volti amati e storie che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Da una parte Storie al Bivio, il programma di Monica Setta che continua a conquistare gli spettatori con interviste intime e confessioni sorprendenti.

Dall’altra Ciao Maschio, lo spazio di Nunzia De Girolamo dedicato ai protagonisti del mondo dello spettacolo, pronto a regalare un pomeriggio di racconti intensi e momenti di leggerezza.

Chi arriverà in studio? Quali storie verranno svelate? E quali ospiti porteranno sul piccolo schermo emozioni e rivelazioni inattese? Scopriamolo insieme.

Storie al Bivio: gli ospiti del 11 aprile tra amori, addii e nuove consapevolezze

La puntata di Storie al Bivio del 11 aprile 2026, in onda alle 15.30 su Rai 2, si annuncia come una delle più ricche della stagione.

Monica Setta accoglie in studio personaggi che hanno attraversato momenti di svolta, pronti a raccontare scelte difficili, relazioni finite e nuove opportunità.

Tra i protagonisti più attesi ci sono Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, una delle coppie più amate della televisione italiana. Il coreografo torna a parlare del suo “no” deciso all’ipotesi di vedere la moglie nella casa del Grande Fratello o impegnata in un programma all’estero.

Con il suo tono ironico e affettuoso, confessa anche una punta di gelosia verso Stefano De Martino, idolo di Carmen, regalando al pubblico un momento tenero e divertente.

Spazio poi a Patrizia Rossetti, che racconta la fine della relazione con Marco Antonio Bellini, più giovane di lei di trent’anni. Un’intervista intensa, in cui la conduttrice si definisce “single” e ammette che la differenza d’età ha pesato più del previsto, pur senza spegnere la sua voglia di amare.

Arriva anche Miriana Trevisan, che rivela di aver ritrovato l’amore dopo il divorzio da Pago. Parla di un uomo più grande, capace di darle stabilità e serenità, un sentimento che segna per lei un nuovo inizio.

Non manca Pietro delle Piane, che svela i motivi della rottura con Antonella Elia. Racconta di messaggi e foto ricevuti di notte sul computer, episodi che avrebbero alimentato la gelosia dell’ex compagna fino alla separazione.

La puntata affronta anche temi di attualità e salute, con un focus sulla chirurgia estetica guidato dalla professoressa Fiorella Donati, e un reportage dedicato ai giovani e alla droga, commentato dal magistrato Valerio de Gioia e dalla direttrice dell’Avanti della domenica Giada Fazzalari.

Ciao Maschio: gli ospiti del 11 aprile tra cinema, musica e ricordi cult

Nel pomeriggio di Rai 1, alle 17.05, Ciao Maschio torna con una puntata che unisce nostalgia, talento e racconti personali.

Nunzia De Girolamo accoglie tre protagonisti molto diversi tra loro, ma accomunati da carriere ricche e personalità forti. Il primo ospite è Fabio Ferrari, volto iconico della serie cult I ragazzi della terza C.

L’attore, che negli anni Ottanta e Novanta ha segnato un’intera generazione, ripercorre la sua carriera tra cinema e televisione, raccontando aneddoti e ricordi legati ai suoi ruoli più amati.

Accanto a lui arriva Massimiliano Gallo, uno degli attori più apprezzati del panorama italiano. In questo periodo è al cinema con La salita, il suo debutto alla regia.

Gallo si racconta con sincerità, parlando del passaggio da attore a regista e delle sfide che ha affrontato per portare sul grande schermo la sua opera prima.

Il terzo protagonista è Paolo Belli, cantautore, musicista e volto storico di Ballando con le stelle.

Tra musica, teatro e televisione, Belli presenta il suo spettacolo Pur di far spettacolo, in scena al Teatro Parioli-Costanzo. La sua energia e la sua ironia promettono di regalare al pubblico un momento di grande leggerezza.

La puntata, come sempre, alterna confessioni, racconti di vita e momenti di intrattenimento, confermando il format come uno degli appuntamenti più piacevoli del sabato pomeriggio.

Un weekend televisivo tra emozioni e grandi protagonisti

Il 12 aprile 2026 si presenta come un sabato ricco di storie, volti amati e confessioni inedite. Storie al Bivio e Ciao Maschio offrono due prospettive diverse ma complementari: da un lato le scelte che cambiano la vita, dall’altro il racconto leggero e profondo degli uomini dello spettacolo.

Un doppio appuntamento che promette di tenere incollati gli spettatori, tra emozioni, rivelazioni e un pizzico di nostalgia.