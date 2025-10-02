Christian De Sica presenta l’amico speciale, è un attore
Una foto condivisa da Christian De Sica sul profilo Instagram durante l’estate ha riservato una sorpresa non da poco.
Una foto condivisa da Christian De Sica sul profilo Instagram durante l’estate ha riservato una sorpresa non da poco: accanto al celebre attore in costume da bagno, un giovane uomo mai visto prima è stato ritratto abbracciato a bordo di una barca. A rivelare l’identità è stato lo stesso De Sica, presentando Francesco Bruni, giovane attore toscano con origini pugliesi, come una personalità ormai vicina sia sul set sia nella vita privata.
Chi è Francesco Bruni?
Secondo il settimanale Oggi, nella rubrica “I buoni, belli e cattivi” di Alberto Dandolo, Bruni è descritto come “un amico speciale” di De Sica. L’articolo aggiunge che i due sarebbero inseparabili e che la foto della barca a Capri testimonierebbe un sodalizio artistico consolidato. Inoltre, De Sica avrebbe scoperto Bruni anni fa e lo avrebbe voluto in quasi tutti i suoi ultimi film; pare che lavoreranno insieme anche nel prossimo progetto.
Francesco Bruni, nato a Firenze e residente a Roma, ha debuttato nel cinema nel 2017 con Un figlio a tutti i costi. Oltre alla carriera, è attivo sui social, dove condivide momenti di sport e vita privata, e vanta circa 20 mila follower.