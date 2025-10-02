Christian De Sica presenta l’amico speciale, è un attore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una foto condivisa da Christian De Sica sul profilo Instagram durante l’estate ha riservato una sorpresa non da poco: accanto al celebre attore in costume da bagno, un giovane uomo mai visto prima è stato ritratto abbracciato a bordo di una barca. A rivelare l’identità è stato lo stesso De Sica, presentando Francesco Bruni, giovane attore toscano con origini pugliesi, come una personalità ormai vicina sia sul set sia nella vita privata.

Chi è Francesco Bruni?

Secondo il settimanale Oggi, nella rubrica “I buoni, belli e cattivi” di Alberto Dandolo, Bruni è descritto come “un amico speciale” di De Sica. L’articolo aggiunge che i due sarebbero inseparabili e che la foto della barca a Capri testimonierebbe un sodalizio artistico consolidato. Inoltre, De Sica avrebbe scoperto Bruni anni fa e lo avrebbe voluto in quasi tutti i suoi ultimi film; pare che lavoreranno insieme anche nel prossimo progetto.

Francesco Bruni, nato a Firenze e residente a Roma, ha debuttato nel cinema nel 2017 con Un figlio a tutti i costi. Oltre alla carriera, è attivo sui social, dove condivide momenti di sport e vita privata, e vanta circa 20 mila follower.