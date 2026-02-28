Chi sono Roberto Priolo e Agnese De Pasquale di Uomini e Donne: età, figli e proposta di matrimonio in studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia tra Roberto Priolo e Agnese De Pasquale è una delle più seguite dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Dopo un percorso fatto di incontri, ripensamenti e scelte difficili, i due hanno lasciato lo studio mano nella mano e sono tornati davanti alle telecamere per un momento che ha emozionato il pubblico: la proposta di matrimonio.

Il loro percorso ha incuriosito molti telespettatori, che ora vogliono sapere chi sono davvero, cosa fanno nella vita e come sono arrivati a costruire un legame così solido. Qual è la storia personale di Agnese? Chi è Roberto fuori dal programma? E come si è arrivati alla proposta in studio? Scopriamolo insieme.

Chi è Agnese De Pasquale: vita privata, lavoro e ritorno a Uomini e Donne

Agnese De Pasquale, 42 anni, è originaria di Modena ma vive a Milano con i figli Emma e Andrea. Lavora in una scuola dell’infanzia come responsabile e assistente sociale, un ruolo che racconta bene il suo carattere concreto e la sua capacità di gestire situazioni delicate.

Il pubblico di Uomini e Donne l’ha conosciuta per la prima volta nel 2008, quando partecipò come corteggiatrice. Dopo molti anni lontana dalle telecamere, è tornata nel 2025 nel parterre del trono over, decisa a rimettersi in gioco dopo una storia importante ormai chiusa.

Fin dalle prime puntate si è distinta per schiettezza e spontaneità, qualità che l’hanno resa una delle dame più apprezzate. Il suo percorso sentimentale non è stato immediato: dopo un primo interesse per Roberto Priolo, ha iniziato a frequentare Federico Mastrostefano, salvo poi rendersi conto che quella strada non la portava nella direzione giusta.

Il ritorno verso Roberto è stato naturale, quasi inevitabile, e ha segnato l’inizio di una relazione che ha convinto entrambi a lasciare il programma per vivere la quotidianità lontano dalle telecamere.

Chi è Roberto Priolo: eleganza, riservatezza e un amore nato con calma

Roberto Priolo arriva a Uomini e Donne come cavaliere del trono over con un passato familiare importante e due figli. Originario del Trentino, si è fatto notare per il modo pacato e rispettoso con cui ha affrontato ogni situazione in studio.

La sua conoscenza con Agnese è iniziata presto, ma il loro rapporto ha avuto bisogno di tempo per trovare un equilibrio. Quando Agnese ha scelto di frequentare un altro cavaliere, Roberto ha mantenuto un atteggiamento discreto, senza mai forzare i tempi.

La sintonia tra i due, però, non si è mai spenta. È bastato un nuovo confronto per far emergere ciò che entrambi avevano intuito: la loro storia meritava una possibilità.

Dopo poche settimane di frequentazione lontano dalle telecamere, Roberto e Agnese hanno deciso di lasciare insieme il programma. La loro relazione è cresciuta rapidamente, tra momenti condivisi, prime festività insieme e una serenità che entrambi hanno raccontato con entusiasmo sui social.

La proposta di matrimonio a Uomini e Donne: un momento che ha emozionato lo studio

Il 18 febbraio 2026, Roberto e Agnese sono tornati nello studio di Uomini e Donne per aggiornare il pubblico sulla loro storia. Sono entrati sorridenti, visibilmente felici, e Agnese ha raccontato di non essersi mai pentita della scelta fatta.

Pochi minuti dopo, Roberto ha sorpreso tutti. Visibilmente emozionato, ha tirato fuori un foglio su cui aveva scritto una dichiarazione d’amore. Le parole, semplici e sincere, hanno preparato il terreno a un gesto che nessuno si aspettava: la proposta di matrimonio.

Agnese ha risposto subito di sì, tra gli applausi del pubblico e la commozione dello studio. Un momento che ha chiuso simbolicamente il loro percorso televisivo e ha aperto una nuova fase della loro vita insieme.