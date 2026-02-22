Chi sono i figli di Rita De Crescenzo Raimondo, Rosario e Checco tra età, vita privata e rapporto con la tiktoker

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia di Rita De Crescenzo non è fatta solo di dirette social, musica neomelodica e milioni di visualizzazioni. Dietro la figura della tiktoker napoletana c’è una vita familiare complessa, segnata da errori, cadute e tentativi di ricostruzione.

Al centro ci sono i suoi tre figli: Raimondo, Rosario e Francesco, conosciuto come Checco.

Ognuno di loro ha vissuto un percorso diverso, spesso intrecciato alle difficoltà della madre e alla sua esposizione pubblica. Chi sono? Qual è la loro età? E come si è evoluto il rapporto con Rita nel corso degli anni? Scopriamolo insieme.

Raimondo e Rosario: i figli maggiori di Rita De Crescenzo e il legame ricostruito

Raimondo è il primogenito di Rita De Crescenzo. È nato quando la madre aveva solo dodici anni, in un contesto familiare difficile che non le permise di occuparsi di lui nei primi anni. Cresciuto con i nonni materni, ha vissuto un’infanzia lontana dalla madre, che all’epoca stava affrontando problemi personali e una relazione complicata.

Classe 1991, oggi Raimondo è adulto, padre di un bambino e ha ricostruito un rapporto stabile con Rita. La tiktoker ha raccontato più volte quanto sia stato importante ritrovarsi dopo anni di distanza, sottolineando come il legame si sia rafforzato grazie alla volontà di entrambi.

Rosario, il secondo figlio, è nato dalla relazione con l’attuale compagno di Rita, Rosario Bianco. È più grande di cinque anni rispetto al primogenito e ha avuto un ruolo decisivo nella rinascita della madre.

Durante il periodo più buio della vita di Rita, segnato dalla dipendenza dalla cocaina, è stato proprio Rosario ad aiutarla concretamente. La tiktoker ha raccontato che il figlio arrivò persino a impedirle fisicamente di uscire di casa per acquistare droga, pur di salvarla.

Oggi Rosario è fidanzato e nel 2024 è diventato padre, rendendo Rita nonna per la seconda volta. Pur comparendo talvolta nei video della madre, preferisce una vita più riservata.

Checco, il più giovane: età, difficoltà e il rapporto con la madre Rita de Crescenzo

Il più giovane dei tre è Francesco, detto Checco, nato nel 2008. È il figlio che più ha risentito delle fragilità della madre, vissute durante gli anni della tossicodipendenza e dei primi problemi con la giustizia.

La sua adolescenza è stata segnata da episodi che lo hanno portato al centro delle cronache locali. Nel gennaio 2024 era stato fermato mentre guidava uno scooter senza patente. Da quel controllo era emersa una segnalazione di rintraccio: Checco si era allontanato dalla casa famiglia in cui era stato collocato dai servizi sociali. L’episodio aveva scatenato una protesta di Rita davanti alla caserma, trasmessa in diretta e ripresa da numerosi media.

Negli ultimi mesi, il ragazzo è stato coinvolto in un nuovo episodio di cronaca dopo essere stato ferito alla gamba con un’arma da taglio a Napoli. Le sue condizioni non sono gravi, ma la vicenda ha riacceso l’attenzione sul suo percorso personale e sul rapporto con la madre.

Nonostante le difficoltà, Checco resta molto legato a Rita. La tiktoker ha più volte raccontato quanto desideri proteggerlo e quanto stia cercando di offrirgli stabilità, anche grazie al supporto delle istituzioni che lo seguono in un percorso educativo e di riabilitazione.

La vita privata dei tre figli e il rapporto con Rita De Crescenzo

La vita privata dei figli di Rita De Crescenzo è molto diversa da quella della madre, che ha scelto di raccontarsi senza filtri sui social.

Raimondo è padre e vive una vita lontana dai riflettori, pur mantenendo un rapporto affettuoso con Rita.

Rosario è considerato da molti l’“angelo custode” della madre, per il ruolo che ha avuto nella sua disintossicazione. Anche lui è diventato padre e ha costruito una vita stabile.

Checco, invece, è ancora in un percorso di crescita complesso, segnato da fragilità e scelte difficili, ma resta molto legato alla famiglia.

Rita ha sempre raccontato con sincerità i momenti più duri della sua vita, dalla dipendenza durata ventisette anni al rapporto complicato con i figli. Oggi cerca di ricostruire un equilibrio familiare, consapevole che proprio loro rappresentano il suo punto di forza e il simbolo del suo riscatto.