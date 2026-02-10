Chi sono gli uomini arrestati per la rapina al portavalori sulla Brindisi-Lecce: uno ex militare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo sono i due uomini fermati dopo la spettacolare rapina a un portavalori avvenuta ieri lungo la statale 613 Brindisi-Lecce, strada già nota per episodi simili. Entrambi originari di Foggia, Iannelli ha 38 anni ed è un ex paracadutista con un passato nel battaglione San Marco, mentre Russo ha 62 anni. I due sono stati catturati dopo un inseguimento da film nelle campagne del Salento.

Secondo le prime ricostruzioni, il portavalori della Battistolli aveva appena caricato a Brindisi una cassaforte di grandi dimensioni, contenente denaro destinato alla Banca d’Italia di Lecce. All’altezza dello svincolo di Tuturano, la banda ha fatto scattare l’assalto, dando luogo anche a uno scontro a fuoco con i carabinieri. I malviventi erano equipaggiati con Kalashnikov, tute bianche, maschere integrali, veicoli rubati e avevano persino incendiato un furgone per bloccare la strada. Tuttavia, il colpo non è riuscito: l’uso di esplosivi ha attivato il sistema di sicurezza del portavalori, impedendo loro di sottrarre il denaro. Durante la fuga, i rapinatori hanno sparato contro una pattuglia del Comando Provinciale di Brindisi, senza provocare feriti.

Le ricerche dei fuggitivi hanno coinvolto numerosi posti di blocco nei centri dei comuni del Leccese e del Brindisino, con controlli congiunti di carabinieri e polizia. Del gruppo criminale, probabilmente composto da almeno sei persone, sono stati arrestati finora solo Iannelli e Russo, individuati nel nord Salento, zona dove le forze dell’ordine avevano concentrato le operazioni di ricerca.

Ai due uomini vengono contestati diversi reati: tentato omicidio, rapina pluriaggravata, possesso e detenzione di armi da guerra e ordigni esplosivi, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Nelle prossime ore compariranno davanti al gip per l’udienza di convalida, mentre le indagini continuano per individuare gli altri membri della banda.