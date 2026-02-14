Chi sono Gioele e Aurora, i fratelli di Saul Nanni: il legame con i genitori Samuele e Mascia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La crescita artistica di Saul Nanni è spesso raccontata attraverso i suoi film, le serie e i progetti che lo hanno portato a diventare uno degli attori più seguiti della sua generazione. Dietro il suo percorso, però, c’è una famiglia che ha avuto un ruolo fondamentale, sia nella formazione culturale sia nel sostegno quotidiano.

L’attore ha parlato più volte del rapporto con i genitori e con i fratelli, rivelando aneddoti che spiegano come sia nato il suo amore per il cinema. Chi sono i genitori di Saul Nanni? Chi sono Gioele e Aurora, i fratelli con cui è cresciuto? E che tipo di legame li unisce oggi? Scopriamolo insieme.

I genitori di Saul Nanni: Samuele e Mascia, due medici lontani dal mondo dello spettacolo

La storia familiare di Saul Nanni inizia a Bologna, dove nasce il 4 febbraio 1999. I genitori, Samuele Nanni e Mascia Anagni, sono entrambi medici e hanno sempre vissuto lontani dai riflettori. Il padre è cardiologo, la madre endocrinologa di origini russe.

Nonostante la distanza dal mondo artistico, sono proprio loro a trasmettere a Saul la passione per il cinema. L’attore ha raccontato che in casa esisteva una piccola sala dove la famiglia si riuniva per guardare film. Lì, da bambino, ha scoperto Kubrick, Spike Lee, Woody Allen e molti altri registi che lo hanno influenzato profondamente.

Quella ritualità familiare, fatta di proiezioni serali e discussioni sui film, diventa il primo passo verso la recitazione. Saul ricorda di aver iniziato a prendere appunti sulle sue impressioni, creando una sorta di libreria personale che ancora oggi consulta per ritrovare sensazioni e idee.

Il nome “Saul” è stato scelto dal padre, affascinato dalla storia di Paolo di Tarso, nato Saulo. Una scelta che racconta molto della cultura e della sensibilità della famiglia.

Chi sono Gioele e Aurora: i fratelli di Saul Nanni e il loro rapporto

Gioele e Aurora sono i fratelli più piccoli di Saul Nanni. Con loro l’attore ha un rapporto molto stretto, costruito negli anni tra Bologna e Milano.

Gioele, nato quattro anni dopo Saul, è un musicista con un talento naturale. L’attore lo descrive come “il vero genio di casa”, capace di riconoscere qualsiasi nota grazie all’orecchio assoluto. I due condividono un appartamento a Milano, un dettaglio che racconta quanto siano legati anche nella vita adulta.

Aurora, la più giovane, è nata sette anni dopo Saul. È la sorella che ha spezzato la tradizione dei nomi biblici, come racconta l’attore con ironia. Anche con lei il rapporto è solido, costruito su una quotidianità semplice e affettuosa.

La famiglia Nanni è rimasta sempre unita, nonostante i ritmi di lavoro dell’attore e i suoi spostamenti tra set, eventi e impegni internazionali. Saul ha più volte sottolineato quanto il sostegno dei fratelli e dei genitori sia stato fondamentale per affrontare le sfide della carriera.

La famiglia come radice: come l’ambiente domestico ha influenzato Saul Nanni

Il percorso di Saul Nanni non nasce per caso. L’ambiente familiare ha avuto un ruolo decisivo, non solo per l’esposizione precoce al cinema, ma anche per i valori trasmessi dai genitori.

La disciplina, la curiosità e la capacità di osservare il mondo sono qualità che Saul attribuisce proprio alla sua infanzia. La casa dei Nanni era un luogo in cui si parlava di medicina, cultura, musica e film, creando un terreno fertile per un giovane che avrebbe poi scelto la recitazione.

Il legame con i fratelli continua a essere una parte importante della sua vita. Gioele rappresenta per lui un punto di riferimento creativo, mentre Aurora è la presenza affettuosa che completa il quadro familiare.

Anche oggi, nonostante la notorietà e gli impegni, Saul mantiene un rapporto costante con la sua famiglia, che resta la sua base emotiva.