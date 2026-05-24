Chi era Christian, il figlio di Dalila Di Lazzaro morto a 22 anni? La storia dell’incidente sulla Cassia

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Nella vita di Dalila Di Lazzaro convivono luce e ombra, successi e ferite profonde. L’attrice friulana, icona degli anni Settanta e Ottanta, ha sempre raccontato con sincerità la sua storia, segnata da momenti difficili e da un dolore che non l’ha mai abbandonata: la perdita del figlio Christian, morto a soli 22 anni in un incidente stradale.

Un trauma che ha cambiato per sempre il suo modo di vivere e di guardare il mondo. Ma chi era Christian? Cosa accadde quella notte? E come ha fatto Dalila Di Lazzaro a sopravvivere a un dolore così grande? Scopriamolo insieme.

Chi era Christian, il figlio di Dalila Di Lazzaro: una vita spezzata troppo presto

Per capire chi fosse Christian bisogna tornare indietro nel tempo, agli anni in cui Dalila Di Lazzaro era una giovanissima ragazza che cercava di fuggire da un’infanzia segnata da violenze e abusi. A soli 15 anni scappò di casa con il fidanzatino dell’epoca, Franco Cocetta, e poco dopo rimase incinta. Nel 1969 nacque Christian, il suo primo e unico figlio. Dalila aveva appena 16 anni e, come ha raccontato più volte, furono i suoi genitori ad aiutarla a crescerlo nei primi anni, mentre lei cercava di costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo.

Christian era un ragazzo solare, sensibile, appassionato di musica. Suonava la chitarra e faceva parte di un piccolo gruppo, anche se la madre scoprì solo dopo la sua morte che componeva canzoni. Studiava con impegno e sognava di diventare dentista. Aveva già programmato un viaggio negli Stati Uniti per perfezionarsi, un progetto che raccontava molto della sua determinazione e della sua voglia di costruirsi un futuro.

Il rapporto con la madre era fortissimo. Dalila lo ha sempre descritto come un legame speciale, fatto di complicità e affetto. “Eravamo legatissimi, mai un problema”, ha ricordato in un’intervista. Christian era la sua gioia più grande, il suo punto fermo, la sua ragione di vita.

Il dramma dell’incidente: la notte che ha cambiato tutto

Il 19 maggio 1992 è una data che Dalila Di Lazzaro non potrà mai dimenticare. Christian, che stava rincasando lungo la Via Cassia, venne travolto da un’auto. Morì a soli 22 anni. La notizia arrivò alla madre in modo brusco, quasi disumano. Al risveglio trovò un messaggio in segreteria: “Purtroppo c’è qui suo figlio. È nella sala mortuaria, dovrebbe venire a prendere le sue cose”. Parole che l’attrice ha definito un colpo al cuore, un dolore impossibile da descrivere.

Dalila raccontò che, arrivata all’obitorio, chiese di essere bendata prima di entrare. Non voleva vedere il corpo del figlio, perché temeva che quell’immagine potesse cancellare i ricordi più belli. Con gli occhi chiusi lo accarezzò per l’ultima volta e gli diede un bacio, mentre fuori sentiva il pianto disperato dei suoi amici. Dopo quel momento, la sua vita si fermò. Partì per la Tunisia, dove rimase tre mesi in una sorta di sospensione emotiva, vivendo tra acqua e valium che le veniva messo nel bicchiere per aiutarla a sopportare il dolore. A casa, nel frattempo, amici e familiari avevano fatto sparire ogni oggetto appartenuto a Christian, nel tentativo di proteggerla da una sofferenza ancora più grande.

Dalila ha sempre detto che non vedere il volto del figlio dopo la morte è stata una salvezza. “Penso sia andato a fare un viaggio”, ha confessato, spiegando che preferisce ricordarlo vivo, sorridente, pieno di sogni.

Il dolore, la fede e la forza di andare avanti: come Dalila Di Lazzaro ha affrontato la perdita

La morte di Christian ha segnato profondamente la vita di Dalila Di Lazzaro, che negli anni successivi ha dovuto affrontare anche un altro dramma: un grave incidente motociclistico nel 1997 che le causò la frattura dell’atlante, costringendola a letto per undici anni. Eppure, nonostante tutto, l’attrice ha trovato la forza di rialzarsi. Ha raccontato che a sostenerla è stata soprattutto la fede, un appiglio che le ha permesso di non crollare del tutto. Ha detto di sentire Christian accanto a sé nei momenti più difficili, come se fosse una presenza silenziosa che la accompagna.

Dalila ha parlato spesso del suo dolore con una sincerità disarmante, trasformandolo in testimonianza per altre madri che vivono la stessa tragedia. Ha raccontato che ogni giorno vede un cuore da qualche parte, un segno che interpreta come un messaggio del figlio. E oggi, a distanza di tanti anni, continua a pregare per tutte le madri che hanno perso un figlio, consapevole che quel tipo di dolore non passa mai, ma si impara a conviverci.