Chi è Scarlett Jade Plott, la nuova fidanzata di Zeudi Di Palma: età, carriera e un amore appena ufficializzato

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La vita sentimentale di Zeudi Di Palma torna al centro dell’attenzione dopo che l’ex Miss Italia ha deciso di condividere sui social le prime foto insieme alla sua nuova compagna, Scarlett Jade Plott.

Uno scatto semplice, un bacio spontaneo e un post che ha confermato ciò che i fan sospettavano da settimane: Zeudi è di nuovo innamorata.

La relazione arriva in un momento di grande crescita personale per la modella napoletana, che dopo l’esperienza al Grande Fratello ha scelto di vivere la propria identità con autenticità e libertà.

Ma chi è Scarlett Jade Plott? Qual è il suo percorso professionale? E come è nata la storia con Zeudi Di Palma? Scopriamolo insieme.

Chi è Scarlett Jade Plott: età, carriera e un percorso costruito tra moda, podcast e attivismo

Scarlett Jade Plott ha 31 anni ed è una figura già molto conosciuta nel mondo digitale. La sua carriera si divide tra moda, comunicazione online e attivismo LGBTQIA+, un mix che le ha permesso di costruire una presenza solida e riconoscibile sui social.

Come modella ha calcato passerelle internazionali, collaborando con brand e fotografi che l’hanno scelta per il suo stile deciso e la sua immagine contemporanea. Parallelamente, Scarlett è una delle voci del podcast Lesbian Supper Club, un progetto che affronta temi legati alla comunità queer con un tono diretto, ironico e inclusivo.

Il podcast è seguito da migliaia di utenti e ha contribuito a renderla un punto di riferimento per molte ragazze che cercano uno spazio sicuro e rappresentativo. Sui social, Scarlett condivide momenti della sua quotidianità: viaggi, mare, lavoro, riflessioni personali.

Il suo profilo è seguito da decine di migliaia di persone, attratte dalla sua autenticità e dal modo in cui racconta la propria identità senza filtri. È proprio in questo ambiente, tra contenuti digitali e progetti creativi, che Scarlett e Zeudi si sarebbero incontrate.

Secondo alcune indiscrezioni, il primo contatto sarebbe avvenuto proprio grazie al podcast, dove le due avrebbero iniziato a conoscersi meglio.

La storia con Zeudi Di Palma: un amore nato lontano dai riflettori e ufficializzato sui social

La relazione tra Zeudi Di Palma e Scarlett Jade Plott non è stata annunciata con comunicati o interviste, ma con un gesto semplice: una serie di foto pubblicate su Instagram. Nelle immagini le due appaiono sorridenti, complici, immerse in momenti quotidiani che raccontano un’intimità già consolidata.

La scelta di rendere pubblica la relazione non ha sorpreso i fan più attenti: da tempo si intuiva che nella vita dell’ex Miss Italia ci fosse qualcuno di speciale.

Zeudi, nata nel 2001 a Napoli, aveva già parlato apertamente della sua bisessualità durante il reality del 2024. In quell’occasione aveva raccontato di provare attrazione per uomini e donne, e molti telespettatori avevano sperato in una relazione con Helena Prestes, che però aveva preso un’altra strada.

In passato, Zeudi aveva descritto il tipo di persona che cercava: qualcuno di stabile, risolto, con un’energia positiva e una visione chiara della vita. Aveva aggiunto di essere attratta da donne ambiziose, spesso più grandi di lei, capaci di costruire un rapporto maturo e consapevole.

Con Scarlett, sembra aver trovato proprio questo equilibrio. Le due appaiono affiatate, serene, immerse in una relazione che nasce da un incontro autentico e cresce lontano dalle dinamiche del gossip.

Scarlett e Zeudi: un amore che segna una nuova fase nella vita dell’ex Miss Italia

Per Zeudi Di Palma, questa relazione rappresenta un nuovo capitolo. Dopo mesi di rumors, la scelta di mostrarsi apertamente con Scarlett è un gesto di libertà e maturità, che conferma la volontà di vivere la propria vita sentimentale senza timori.

La loro storia, pur essendo agli inizi, ha già conquistato il pubblico per la naturalezza con cui è stata condivisa. Nessun annuncio plateale, nessuna strategia: solo due ragazze che si mostrano per ciò che sono, con spontaneità e affetto.

Scarlett Jade Plott, con la sua carriera tra moda e podcast, porta nella vita di Zeudi un’energia nuova, fatta di creatività, impegno e autenticità. E Zeudi, con la sua sensibilità e la sua determinazione, sembra aver trovato una compagna capace di comprenderla e sostenerla.