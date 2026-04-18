Chi è Nicolò Simionato, nuovo fidanzato di Chiara Balistreri: età, lavoro e come è nata la loro storia d’amore

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Dopo anni segnati dalla violenza e da un percorso giudiziario estenuante, Chiara Balistreri ha finalmente ritrovato un po’ di serenità accanto a un nuovo compagno, Nicolò Simionato, un ragazzo che ha saputo avvicinarsi a lei con delicatezza e rispetto. La loro storia è nata in modo inatteso, quasi cinematografico, e ha rappresentato per Chiara una vera rinascita emotiva dopo un passato che l’aveva profondamente segnata.

Oggi la giovane vive a Venezia insieme a Nicolò, lontana da quel dolore che per anni l’ha accompagnata. Ma chi è il ragazzo che le ha restituito la fiducia negli affetti? Come si sono conosciuti? E quale ruolo ha avuto questa relazione nel percorso di guarigione di Chiara? Scopriamolo insieme.

Chi è Nicolò Simionato: età, lavoro e la vita a Venezia lontano dai riflettori

Nicolò Simionato è un giovane veneziano che lavora come gondoliere, un mestiere che porta con sé tradizione, contatto con la città e un ritmo di vita molto diverso da quello frenetico delle grandi metropoli. Non appartiene al mondo dello spettacolo e non ha mai cercato visibilità, qualità che Chiara ha apprezzato fin da subito. La sua vita scorre tra i canali di Venezia, tra turisti, acqua e silenzi che solo una città come questa può offrire.

Il loro primo incontro è avvenuto lontano dalla laguna, in Sardegna, durante una vacanza. Entrambi stavano per ripartire: Nicolò aveva un volo la sera stessa, Chiara un traghetto qualche ora dopo. Quel giorno, però, qualcosa cambiò i piani. Chiara ha raccontato che lui perse volontariamente il volo per accompagnarla sul traghetto, un gesto spontaneo che ha segnato l’inizio di un legame speciale.

Quando si sono conosciuti, Nicolò non sapeva nulla della storia di Chiara. Lei ha scelto di mostrarsi per quella che era in quel momento: una ragazza allegra, solare, desiderosa di leggerezza dopo anni di sofferenza. Solo più avanti, durante una serata in cui il discorso è venuto fuori naturalmente, Chiara ha trovato il coraggio di raccontargli tutto.

Come è nata la loro storia: un incontro inatteso e un amore costruito con delicatezza

La relazione tra Chiara Balistreri e Nicolò Simionato è nata senza forzature, con un ritmo lento e rispettoso. Dopo il primo incontro in Sardegna, i due hanno continuato a sentirsi e Chiara ha deciso di raggiungerlo a Venezia. Non sapeva che lavoro facesse, né immaginava la scena che avrebbe trovato: mentre era in barca, Nicolò si avvicinò in gondola e la invitò a saltare a bordo. Poi la portò a vedere i fuochi d’artificio, un momento che Chiara ha descritto come un vero finale da film romantico.

Quella spontaneità, unita alla sensibilità del ragazzo, ha permesso a Chiara di sentirsi finalmente al sicuro. Lei stessa ha raccontato quanto fosse grata di aver incontrato una persona così dolce, capace di comprendere il peso del suo passato senza giudicarla. Ha ammesso che, dopo anni di violenze e manipolazioni, temeva di non riuscire più a fidarsi. Nicolò, però, ha saputo rispettare i suoi tempi e le sue fragilità.

La giovane ha spiegato che anche per lui non è stato semplice avvicinarsi a una persona con un vissuto così complesso. “Ho un grande bagaglio alle spalle”, ha detto, “e penso che anche per lui ci sia timore di potermi ferire”. Nonostante questo, la loro relazione è cresciuta giorno dopo giorno, costruita su ascolto, pazienza e un affetto che ha riportato luce nella vita di Chiara.

Un amore che accompagna la rinascita: il presente di Chiara Balistreri tra paura e speranza

Mentre la sua storia d’amore con Nicolò prende forma, Chiara continua a convivere con le conseguenze del passato. La condanna dell’ex fidanzato Gabriel Constantin, prima a sei anni e tre mesi e poi ridotta in Appello, non ha cancellato la paura. La giovane ha ammesso di pensare spesso al giorno in cui lui uscirà dal carcere, ma ha anche ribadito di non voler mollare.

In questo percorso, Nicolò rappresenta un punto fermo. La sua presenza ha permesso a Chiara di riscoprire la normalità, quella fatta di gesti semplici, di giornate tranquille, di un amore che non fa male. La loro storia non è solo un nuovo capitolo sentimentale, ma anche un tassello fondamentale nella ricostruzione emotiva di una ragazza che ha trovato il coraggio di denunciare e di raccontare la propria esperienza per aiutare altre donne.