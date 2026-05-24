Chi è Nicolò Gatti, fidanzato di Sarah Fahr: età, carriera nel basket e il rapporto con la campionessa

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La storia di Sarah Fahr, una delle pallavoliste più amate d’Italia, non è fatta solo di medaglie, trionfi e ritorni in campo. Accanto ai successi sportivi c’è un percorso umano intenso, segnato da infortuni, ripartenze e da un amore che l’ha accompagnata nei momenti più delicati. Il suo fidanzato, Nicolò Gatti, è diventato una presenza fondamentale nella sua vita, un sostegno costante che ha contribuito a darle equilibrio e forza quando tutto sembrava vacillare.

Ma chi è davvero Nicolò Gatti? Qual è la sua carriera? E come si è costruito il rapporto che oggi lo lega a Sarah Fahr? Scopriamolo insieme.

Chi è Nicolò Gatti: età, carriera e passioni del fidanzato di Sarah Fahr

Il nome di Nicolò Gatti è legato al mondo dello sport tanto quanto quello di Sarah. Giovane atleta, gioca a basket nella Rucker San Vendemiano, squadra in cui ha trovato un ambiente ideale per crescere e consolidare il suo percorso. La sua passione per la pallacanestro non si limita al campo: Nicolò sogna infatti di diventare allenatore, un obiettivo che racconta molto della sua dedizione e della sua visione dello sport come disciplina, impegno e responsabilità.

Il suo carattere determinato e la sua capacità di affrontare le sfide con lucidità hanno creato una sintonia naturale con Sarah. Entrambi vivono lo sport come una parte essenziale della loro identità, e questo ha reso il loro legame ancora più solido. Nicolò non è solo un compagno affettuoso, ma anche una figura capace di comprendere fino in fondo la pressione, la fatica e la resilienza che accompagnano la vita di un’atleta professionista.

Il loro incontro è avvenuto in un momento complesso per Sarah, quando la pallavolista stava affrontando uno dei periodi più difficili della sua carriera. Da allora, Nicolò è diventato un punto fermo, un sostegno discreto ma costante, capace di accompagnarla senza invadere il suo percorso.

Sarah Fahr e Nicolò Gatti: una storia nata nel momento più difficile

La relazione tra Sarah Fahr e Nicolò Gatti è iniziata durante una fase di grande fragilità per la pallavolista. Nel 2021, durante i Campionati Europei, Sarah ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Un infortunio grave, che l’ha costretta a un’operazione e a un lungo periodo di riabilitazione. Proprio in quel periodo, quando la paura di non tornare più ai livelli di prima era forte, Nicolò è entrato nella sua vita.

La loro storia è cresciuta lentamente, tra fisioterapia, allenamenti mancati e giornate in cui la motivazione sembrava svanire. Nicolò ha saputo darle stabilità, diventando un vero “coach fuori dal campo”, come Sarah ama definirlo. La sua presenza l’ha aiutata a mantenere una mentalità positiva, a rispettare i tempi del suo corpo e a non perdere la fiducia.

Il percorso però non è stato lineare. Dopo sei mesi di riabilitazione, Sarah è tornata in campo solo per subire lo stesso infortunio un mese dopo. Un colpo durissimo, che avrebbe potuto spezzare chiunque. Eppure, proprio in quel momento, un incontro casuale con un libraio veneziano — un uomo nato semiparalizzato e tornato a camminare dopo diciotto anni di fisioterapia — le ha restituito speranza. Nicolò, da parte sua, ha trasformato quella speranza in quotidianità, aiutandola a ritrovare serenità e fiducia.

La loro relazione è diventata così un esempio di come l’amore possa intrecciarsi allo sport, sostenendo due percorsi diversi ma complementari.

Un legame costruito sullo sport: come Nicolò sostiene Sarah dentro e fuori dal campo

Per Sarah Fahr e Nicolò Gatti, lo sport non è solo un lavoro o una passione, ma un linguaggio comune. Entrambi conoscono la fatica degli allenamenti, la pressione delle competizioni e la paura degli infortuni. Questa comprensione reciproca ha creato un legame profondo, fatto di rispetto e sostegno.

Nicolò, con la sua esperienza nel basket, sa cosa significa affrontare un recupero lungo e incerto. Per questo è riuscito a essere per Sarah un punto di riferimento emotivo, capace di incoraggiarla nei momenti più difficili e di festeggiare con lei ogni piccolo progresso. La pallavolista ha più volte raccontato quanto il suo fidanzato sia stato fondamentale nel mantenere un equilibrio mentale, soprattutto quando la carriera sembrava in bilico.

Il loro rapporto non è costruito sulla spettacolarizzazione, ma sulla quotidianità: messaggi di incoraggiamento, giornate passate tra fisioterapia e allenamenti, serate tranquille dopo settimane intense. Una relazione che cresce lontano dai riflettori, ma che rappresenta una parte essenziale della vita di Sarah.