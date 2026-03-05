Chi è Markwayne Mullin: il senatore scelto da Trump per guidare la Sicurezza Interna dopo Kristi Noem

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il presidente annuncia il cambio al Dipartimento della Homeland Security

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cambio ai vertici del Dipartimento della Sicurezza Interna. Attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, il capo della Casa Bianca ha comunicato che l’attuale segretaria Kristi Noem lascerà l’incarico il 31 marzo 2026.

Al suo posto arriverà il senatore repubblicano dell’Oklahoma Markwayne Mullin, scelto da Trump per guidare il dipartimento responsabile della sicurezza nazionale, del controllo delle frontiere e della gestione delle emergenze.

Si tratta della prima uscita dal governo nel secondo mandato di Trump, segnando un importante rimpasto all’interno dell’amministrazione.

Le polemiche che hanno portato alla sostituzione

La decisione del presidente arriva dopo settimane difficili per Noem, finita sotto pressione durante diverse audizioni al Congresso. Nel corso degli incontri a Capitol Hill, la segretaria è stata criticata sia dai Democratici sia da esponenti del Partito Repubblicano.

Tra le questioni più controverse della sua gestione figurano:

• la strategia sull’immigrazione e i controlli più severi alle frontiere

• le operazioni dell’ICE durante alcune proteste a Minneapolis, dove due manifestanti sono stati uccisi da agenti federali

• la gestione dei fondi federali per le emergenze e i disastri naturali

• l’assegnazione di un importante contratto pubblicitario giudicato poco trasparente da diversi parlamentari.

Secondo varie indiscrezioni riportate dai media statunitensi, la decisione di Trump sarebbe maturata dopo un’audizione particolarmente tesa alla Camera dei Rappresentanti.

Il nuovo incarico per Kristi Noem

L’ex governatrice del South Dakota riceverà un nuovo incarico: diventerà Inviata speciale per “The Shield of the Americas”, un progetto di cooperazione sulla sicurezza dedicato all’emisfero occidentale e soprattutto ai rapporti con l’America Latina.

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente nei prossimi giorni a Doral, in Florida, dove il presidente illustrerà i dettagli del programma.

Chi è Markwayne Mullin

Il nuovo segretario designato, Markwayne Mullin, è senatore repubblicano dell’Oklahoma ed è considerato uno degli alleati più fidati di Trump al Congresso.

Con la sua nomina alla guida del Dipartimento della Sicurezza Interna, l’amministrazione punta a rafforzare le politiche su:

• sicurezza nazionale

• controllo dell’immigrazione

• cooperazione tra forze federali e stati.

Mullin entrerà ufficialmente in carica il 31 marzo 2026, data in cui avverrà il passaggio di consegne con Kristi Noem.