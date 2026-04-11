Chi è Marco Antonio Bellini, ex fidanzato di Patrizia Rossetti: età, carriera e perchè si sono lasciati

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La storia d’amore tra Patrizia Rossetti e Marco Antonio Bellini aveva attirato grande curiosità fin dal loro debutto televisivo. La conduttrice, volto amatissimo della TV italiana, aveva presentato il giovane attore e modello nel salotto di Monica Setta, raccontando un legame nato quasi per caso e cresciuto nel tempo.

Una relazione intensa, segnata da una forte complicità, ma anche da una differenza d’età che, alla lunga, ha pesato più del previsto. Patrizia ha infatti rivelato di aver messo fine alla storia con grande lucidità, pur riconoscendo quanto quel rapporto l’avesse resa felice.

Chi è davvero Marco Antonio Bellini? Qual è stato il percorso che lo ha portato nel mondo dello spettacolo? E quali sono le ragioni che hanno spinto Patrizia Rossetti a chiudere la relazione? Scopriamolo insieme.

Marco Antonio Bellini: età, origini e una carriera tra moda, cinema e fiction

Marco Antonio Bellini ha 37 anni ed è originario di Milano. La sua carriera non nasce immediatamente nel mondo dello spettacolo: dopo gli studi in finanza e assicurazioni, decide di seguire la sua vera passione, quella per la recitazione e la moda.

Dal 2018 entra a far parte dell’agenzia Major Model Management, una delle più note nel settore, iniziando a lavorare come modello per campagne e progetti fotografici.

Parallelamente, Bellini si dedica alla recitazione, frequentando corsi e seminari che gli permettono di affinare tecnica e presenza scenica.

Negli anni ottiene piccoli ruoli in film e serie TV, partecipando a produzioni come Operazione Vacanze, Ma tu, mi vuoi bene?, Un Posto al Sole, I Cesaroni e RIS – Delitti Imperfetti.

Una carriera costruita passo dopo passo, con determinazione e costanza, che nel 2025 lo porta anche al Festival del Cinema di Venezia grazie al cortometraggio Stalker sei sempre con me, diretto da Fabio Bastianello.

Il suo percorso professionale è vario, dinamico, e lo ha reso un volto riconoscibile nel panorama delle nuove leve dello spettacolo italiano.

La storia con Patrizia Rossetti: un amore nato dall’amicizia e trasformato in qualcosa di più

La relazione tra Patrizia Rossetti e Marco Antonio Bellini nasce da un’amicizia. I due si conoscono, si frequentano, condividono momenti di confidenza e, con il tempo, quel legame si trasforma in qualcosa di più profondo.

Patrizia ha raccontato di essere stata sorpresa da questo sentimento arrivato in un momento in cui non lo cercava più, descrivendo Bellini come una persona splendida, capace di farla sentire viva e apprezzata.

La differenza d’età – oltre vent’anni – non è mai stata un ostacolo per lei. Anzi, la conduttrice ha più volte sottolineato come Marco fosse maturo, presente e affettuoso, qualità che l’avevano conquistata.

Durante un’intervista, aveva dichiarato di essere “al settimo cielo”, pur mantenendo un approccio prudente verso il futuro, consapevole che ogni storia può prendere strade impreviste.

Il loro debutto televisivo a Storie al Bivio aveva mostrato una coppia affiatata, pronta a raccontarsi senza filtri. Tuttavia, dietro la serenità apparente, iniziavano a emergere dubbi e riflessioni che avrebbero portato Patrizia a una decisione difficile.

Perché Patrizia Rossetti e Marco Antonio Bellini si sono lasciati

La fine della relazione è stata annunciata da Patrizia Rossetti in un’intervista sincera e toccante. La conduttrice ha spiegato che la differenza d’età, inizialmente vissuta con leggerezza, ha iniziato a pesare quando ha realizzato che non avrebbe potuto dare a Marco ciò che lui, un giorno, avrebbe potuto desiderare: un figlio.

«Ho lasciato il mio ultimo fidanzato perché aveva 30 anni meno di me e non avrei potuto dargli un figlio», ha dichiarato.

Parole che raccontano una scelta sofferta, ma guidata dalla consapevolezza e dal rispetto verso l’altro. Patrizia ha vissuto relazioni complesse in passato, tra cui un matrimonio segnato da tradimenti, e proprio per questo oggi affronta l’amore con maggiore lucidità.

Ha ammesso di essere sola, ma non disillusa: non ha chiuso la porta ai sentimenti, semplicemente ha scelto di non trattenere una persona che potrebbe desiderare un futuro diverso.

Bellini, dal canto suo, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla fine della storia, mantenendo la riservatezza che lo ha sempre contraddistinto.

Ciò che resta è il racconto di un amore nato in modo spontaneo, vissuto intensamente e concluso con rispetto reciproco.