Chi è Manuel Pia, compagno di Dalila Di Lazzaro: età, lavoro e il rapporto speciale con l’attrice

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Nella vita di Dalila Di Lazzaro, attrice amatissima e donna dalla storia personale intensa, c’è un capitolo che negli ultimi anni ha portato luce e serenità: la relazione con Manuel Pia, il compagno che da dodici anni le è accanto con discrezione e affetto.

Un amore nato per caso, cresciuto lontano dai riflettori e diventato un punto fermo nella quotidianità dell’attrice. Ma chi è davvero Manuel Pia? Qual è il suo lavoro? E come si è sviluppato il rapporto con Dalila Di Lazzaro fino a diventare una presenza così importante nella sua vita? Scopriamolo insieme.

Chi è Manuel Pia: età, origini e la carriera da cantautore

Manuel Pia è un cantautore e chitarrista, un artista che ha costruito il suo percorso tra musica, palchi e una sensibilità che ha colpito profondamente Dalila Di Lazzaro fin dal loro primo incontro. Viveva in Sardegna quando la loro storia è iniziata, mentre l’attrice era a Milano, e proprio questa distanza iniziale ha reso ancora più sorprendente l’evoluzione del loro legame.

Il loro primo incontro è avvenuto in un locale, quasi per caso. Manuel stava suonando e Dalila, tra il pubblico, è rimasta colpita dalla sua presenza scenica e dalla sua musica. Lui, a sua volta, ha notato la sua eleganza e ha chiesto di poterla conoscere. In quel momento la loro conoscenza si è fermata lì, ma il destino ha voluto che si ritrovassero più avanti, quando Manuel ha scritto una canzone dedicata proprio a lei. Quelle parole, come ha raccontato l’attrice, l’hanno profondamente commossa e hanno aperto la strada a un rapporto che sarebbe diventato sempre più solido.

Durante il periodo del lockdown, Manuel ha raggiunto Dalila a Milano e da allora non si sono più separati. La convivenza, iniziata quasi per necessità, si è trasformata in una scelta naturale, perché entrambi hanno scoperto un equilibrio che non avevano mai sperimentato prima.

Il rapporto tra Dalila Di Lazzaro e Manuel Pia: un amore che sfida il tempo

Dalila Di Lazzaro ha raccontato più volte che l’amore con Manuel Pia è arrivato in un momento della vita in cui non pensava più di potersi innamorare con tanta intensità. Ha usato parole ironiche e sincere, dicendo che era in quella fase in cui “la boutique è chiusa”, come le aveva confidato l’amica Amanda Lear. E invece, proprio quando non se lo aspettava, ha incontrato un uomo capace di restituirle leggerezza, passione e serenità.

L’attrice ha descritto il loro rapporto come un amore che cresce ogni giorno, un sentimento che non si è mai affievolito nonostante la differenza d’età, che per entrambi non ha mai rappresentato un ostacolo. Anzi, Dalila ha raccontato che spesso si sente più giovane di lui, perché Manuel le trasmette una serenità globale, un senso di protezione che lei stessa definisce raro.

La loro relazione è stata tenuta nascosta per un periodo, proprio per evitare giudizi e pregiudizi legati all’età. Ma quando hanno deciso di parlarne pubblicamente, lo hanno fatto con naturalezza, mostrando un legame autentico, fatto di complicità e rispetto. Dalila ha spiegato che Manuel è arrivato nella sua vita dopo anni difficili, segnati da lutti e sofferenze profonde, e che la sua presenza ha rappresentato una rinascita emotiva. Lui, dal canto suo, ha raccontato di essere rimasto colpito dalla forza e dalla sensibilità dell’attrice, qualità che lo hanno spinto a scrivere per lei una canzone che ha segnato l’inizio della loro storia.

Manuel Pia oggi: musica, vita privata e il futuro con Dalila Di Lazzaro

Oggi Manuel Pia continua a dedicarsi alla musica, la sua grande passione. È un artista che vive il suo lavoro con autenticità, senza inseguire il clamore mediatico, ma concentrandosi sulla qualità delle sue composizioni e sull’emozione che vuole trasmettere. La sua vita con Dalila Di Lazzaro si divide tra momenti di quotidianità semplice e progetti condivisi, in un equilibrio che entrambi difendono con cura.

Dalila, che ha attraversato dolori profondi come la perdita del figlio Christian, ha raccontato che Manuel è diventato una presenza stabile, capace di darle sostegno nei momenti più fragili e di accompagnarla in quelli più luminosi. Il loro rapporto è fatto di ascolto, rispetto e una passione che, dopo dodici anni, non ha perso intensità.