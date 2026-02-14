Chi è Luciano Cannito, ex di Rossella Brescia: età, carriera e la verità sulla rottura

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La rottura tra Luciano Cannito e Rossella Brescia ha sorpreso molti. Dopo quasi diciotto anni insieme, la coppia si è detta addio nel 2024, lasciando spazio a domande e curiosità su un legame che sembrava destinato a durare.

È stata la stessa Rossella a raccontare quanto quella decisione l’abbia colpita, spiegando che non era stata lei a voler chiudere la relazione. Un amore lungo, nato dietro le quinte di Amici, che ha accompagnato entrambi per quasi due decenni. Chi è davvero Luciano Cannito? Qual è stato il suo percorso artistico? E perché la storia con Rossella Brescia è arrivata al capolinea? Scopriamolo insieme.

Chi è Luciano Cannito: età, origini e un percorso artistico internazionale

Luciano Cannito, all’anagrafe Luciano Mattia Cannito, nasce il 29 marzo 1962 a Isola del Liri, in provincia di Frosinone. Oggi ha 63 anni. Le sue radici sono divise tra il Lazio e la Puglia, ma è a Napoli che costruisce gran parte della sua identità culturale. La famiglia si trasferisce lì quando è ancora bambino e la città diventa il luogo in cui scopre la danza, la musica e il teatro.

Prima di affermarsi come coreografo, Cannito è stato ballerino professionista. Dopo il diploma entra nella compagnia del Teatro dell’Opera di Linz, dove lavora con coreografi europei e sperimenta linguaggi diversi. Quell’esperienza diventa la base del suo stile, che unisce tecnica classica e narrazione contemporanea.

La sua carriera da autore inizia a metà anni Ottanta. Nel 1986 firma Passi Falsi in Israele, seguito da Spin per il Posthof Theater di Linz. L’anno successivo torna in Italia e fonda la compagnia Napoli Dancer Theatre, portando i suoi lavori in festival internazionali come Vienna e Bruxelles.

Negli anni Duemila consolida la sua fama con spettacoli come Carmen, Amore e Psiche e La Giara, diventando una delle figure più riconosciute della coreografia italiana.

In televisione il pubblico lo ricorda soprattutto per la sua presenza ad Amici di Maria De Filippi, dove dal 2003 al 2007 è stato coreografo, direttore artistico e membro della giuria.

La storia con Rossella Brescia: un amore nato ad Amici e durato 17 anni

La relazione tra Luciano Cannito e Rossella Brescia nasce proprio negli studi di Amici. Lui la invita a interpretare Carmen e da quel momento tra i due scatta un’intesa professionale e personale che si trasforma in una storia lunga quasi diciotto anni.

Rossella ha sempre parlato di un rapporto fatto di complicità e rispetto. In un’intervista aveva raccontato: “Siamo molto complici ma ci rispettiamo”, parole che oggi assumono un tono malinconico.

La loro vita insieme è stata segnata da viaggi, progetti artistici e una quotidianità lontana dai riflettori. Non si sono mai sposati e non hanno avuto figli, ma hanno costruito un legame che sembrava solido.

La fine della relazione, arrivata nel 2024, è stata un fulmine a ciel sereno per la conduttrice. Rossella ha spiegato che la decisione è stata di Cannito e che per lei è stato uno choc. Ha raccontato di aver immaginato un futuro simile a quello dei suoi genitori, insieme per sessant’anni.

Sui sospetti di tradimento ha risposto con ironia, dicendo di non aver mai pensato di ingaggiare investigatori: “Una donna certe cose le capisce”.

Perché Luciano Cannito e Rossella Brescia si sono lasciati: cosa è successo davvero

La fine della storia tra Luciano Cannito e Rossella Brescia non è stata causata da una terza persona. Lo ha chiarito la stessa Rossella, spiegando che i sentimenti del coreografo erano cambiati.

Cannito le avrebbe detto di volerle bene “per tutta la vita, ma in modo diverso”, come a una sorella. Una frase che ha segnato la fine di un amore e l’inizio di un percorso di accettazione per la conduttrice.

Rossella ha ammesso di aver fatto di tutto per salvare la relazione, ma senza successo. Ha parlato di un dolore profondo, di un addio che non si aspettava e che ha faticato a elaborare.

Nonostante la sofferenza, non ha mai rivolto accuse pubbliche all’ex compagno. Ha preferito guardare dentro se stessa, dicendo di essere arrabbiata più con sé che con lui, perché “resta una bambina che ama sognare”.

Oggi Luciano Cannito continua la sua carriera tra teatro e danza, mantenendo grande riservatezza sulla vita privata. Rossella, invece, ha raccontato di voler ripartire, pur portando con sé il peso di una storia che ha segnato quasi metà della sua vita adulta.