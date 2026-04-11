Chi è Luca, il papà di Valentina Pesaresi: età, passione per la musica e il duo “I Vuelle”

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L’eliminazione di Valentina Pesaresi da Amici ha lasciato un velo di malinconia tra i fan del talent, ma ha anche acceso i riflettori su una figura che, dietro le quinte, ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita artistica della giovane cantante: suo padre Luca Pesaresi.

Geometra di professione, musicista per passione, Luca è stato il primo a intuire il talento della figlia e a sostenerla in ogni fase del suo percorso, dalle prime lezioni di canto fino al debutto televisivo.

Ma chi è davvero Luca? Qual è la sua storia musicale? E come si è costruito il rapporto speciale con Valentina, un legame che ha dato vita anche a un progetto artistico condiviso? Scopriamolo insieme.

Luca Pesaresi, padre di Valentina Pesaresi: età, origini e una vita divisa tra lavoro e musica

Luca Pesaresi è un uomo che ha sempre vissuto la musica come una seconda pelle. Pur lavorando come geometra, non ha mai abbandonato la chitarra, strumento che lo accompagna da anni e che lo ha portato a esibirsi con diverse band, tra cui i Pink Floyd Sound Project, una tribute band molto apprezzata nel panorama locale.

La sua passione nasce da lontano e si intreccia con la quotidianità familiare. Racconta che Valentina, fin da piccolissima, canticchiava ogni volta che in macchina partiva una canzone.

Non era un semplice gioco: era il primo segnale di una predisposizione naturale, che lui e la moglie hanno sempre incoraggiato senza pressioni.

Luca non è un musicista professionista, ma ha una sensibilità artistica che gli ha permesso di riconoscere subito la voce particolare della figlia.

Per questo l’ha accompagnata nelle prime lezioni private, poi nelle scuole comunali di musica, fino a quando Valentina ha iniziato a trovare la sua strada, tra pop, colonne sonore Disney e influenze rock ereditate proprio dal padre.

La musica come ponte: il duo “I Vuelle” e la crescita artistica di Valentina Pesaresi

Il rapporto tra Luca e Valentina non è solo quello tra un padre e una figlia, ma anche quello tra due artisti che hanno imparato a suonare insieme.

Durante il periodo del Covid, quando il mondo sembrava essersi fermato, Valentina riscopre la voglia di suonare la tastiera. In poche settimane impara a eseguire brani complessi, sorprendendo persino il padre.

Da quel momento nasce l’idea di creare un progetto musicale condiviso: “I Vuelle”, che si pronuncia “i VL”, acronimo di Valentina e Luca.

Un duo semplice, autentico, in cui lei canta e suona la tastiera mentre lui la accompagna alla chitarra.

Il loro repertorio spazia dal pop al country, passando per brani rock che richiamano l’esperienza di Luca con la tribute band.

Nel luglio 2023 partecipano al Festival di Gatteo, dove vincono la categoria “professional”, un traguardo che conferma la forza del loro legame artistico.

Luca racconta con orgoglio quei momenti, sottolineando come la musica sia diventata un modo per condividere tempo, emozioni e crescita.

Non è un caso che Valentina, pur entrando nel mondo televisivo, continui a considerare suo padre il suo primo punto di riferimento musicale.

Un rapporto speciale: sostegno, emozioni e la scelta di Amici

Quando Valentina decide di candidarsi ad Amici, lo fa quasi per impulso: una sera, prima di andare a dormire, invia la richiesta senza dirlo a nessuno.

Il giorno dopo comunica ai genitori la notizia con la naturalezza di chi sente che è arrivato il momento di provarci davvero. Luca vive l’ingresso della figlia nel talent con emozione e un pizzico di incredulità.

Vederla crescere davanti a milioni di persone è una sensazione strana, racconta, ma la tranquillità di Valentina lo rassicura.

Sa che la figlia ha una base solida, costruita negli anni tra prove, esibizioni e serate passate a suonare insieme.

Il loro rapporto è fatto di complicità, musica e rispetto. Luca non ha mai imposto nulla, ma ha sempre saputo quando incoraggiare e quando lasciare spazio.

È stato lui a trasmetterle l’amore per i Pink Floyd, per le colonne sonore, per la musica suonata dal vivo.

E oggi, anche se Valentina ha lasciato il serale di Amici, il loro legame resta uno dei pilastri della sua crescita artistica.