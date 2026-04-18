Chi è Leonardo D’Amico, futuro marito di Laura Freddi e padre della figlia Ginevra: età, carriera e la loro storia d’amore

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia personale di Laura Freddi è un intreccio di forza, rinascita e amore maturo. La conduttrice, amatissima dal pubblico fin dagli anni ’90, ha sempre raccontato con sincerità il suo desiderio di diventare madre, un sogno che si è realizzato solo a 45 anni con la nascita della piccola Ginevra, avuta dal compagno Leonardo D’Amico, oggi suo futuro marito.

La loro relazione è cresciuta lontano dai riflettori, costruita passo dopo passo, mentre Laura affrontava anche il ricordo doloroso di un aborto che l’aveva profondamente segnata. Ma chi è davvero Leonardo D’Amico? Qual è la sua carriera? E come è nato il legame che ha cambiato la vita di Laura Freddi? Scopriamolo insieme.

Chi è Leonardo D’Amico: età, carriera e la passione che lo ha fatto incontrare Laura Freddi

Nato nel 1973, Leonardo D’Amico è un professionista stimato nel mondo dello sport. Ex giocatore di beach volley, ha trasformato la sua passione in una carriera diventando fisioterapista della Nazionale Italiana di beach volley. Un ruolo che richiede competenza, dedizione e una profonda conoscenza del corpo degli atleti, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento nel suo settore.

Il destino ha voluto che proprio la pallavolo diventasse il ponte tra lui e Laura Freddi. I due si conobbero durante una partita: Laura, appassionata di beach volley, si infortunò a una mano e fu proprio Leonardo a occuparsi di lei. Da quel momento nacque un rapporto fatto inizialmente di amicizia, senza colpi di fulmine improvvisi, ma con una naturalezza che li portò a frequentarsi sempre di più.

La relazione iniziò nel 2013, in un periodo in cui Laura aveva già chiuso il matrimonio con Claudio Casavecchia. Con Leonardo trovò un equilibrio nuovo, fatto di complicità e rispetto reciproco. Cinque anni dopo il loro primo incontro, nel 2018, arrivò la gioia più grande: la nascita della figlia Ginevra.

La maternità di Laura Freddi: il sogno realizzato a 45 anni e il dolore dell’aborto

Il percorso verso la maternità non è stato semplice per Laura Freddi. La conduttrice ha raccontato più volte di aver sempre avuto un forte istinto materno, un desiderio che l’ha accompagnata fin da giovanissima. Tuttavia, la vita le ha presentato ostacoli difficili da superare.

Durante il matrimonio con Claudio Casavecchia, Laura rimase incinta, ma la gravidanza si interruppe. Un dolore che lei stessa ha definito profondo, capace di lasciarle una ferita che per anni ha condizionato il suo modo di vivere l’amore e la speranza. “Soffrii molto”, ha raccontato, spiegando come quell’esperienza l’avesse portata a chiudersi e a temere di non riuscire più a diventare madre.

Quando scoprì di essere incinta di Ginevra, Laura aveva 45 anni e ormai si era quasi rassegnata. La gioia arrivò solo quando sentì il battito del cuore della bambina, un momento che lei descrive come una rinascita. “Mi ha cambiato la vita”, ha detto più volte, sottolineando quanto quella maternità fosse desiderata e vissuta come un dono.

La presenza di Leonardo è stata fondamentale in questo percorso. La loro unione, solida e lontana dalla mondanità, ha permesso a Laura di vivere la gravidanza con serenità, nonostante l’età e le paure accumulate negli anni.

Un amore che dura nel tempo: il matrimonio rimandato e i progetti di famiglia

Laura Freddi e Leonardo D’Amico stanno insieme dal 2013, ma hanno deciso di sposarsi solo nel 2006, due anni dopo la nascita di Ginevra. Il matrimonio, però, è stato rimandato più volte a causa della pandemia. Laura ha raccontato di sognare una cerimonia in chiesa, con la figlia che porta le fedi, un’immagine che per lei rappresenta la realizzazione di un desiderio profondo.

La coppia ha già fatto una promessa di matrimonio davanti al loro padre spirituale, un gesto simbolico che testimonia la solidità del loro legame. Vivono a Roma, lontani dai riflettori, dedicandosi alla famiglia e alla crescita della loro bambina.

Leonardo, pur essendo un uomo riservato, ha parlato pubblicamente del suo rapporto con Laura, definendola una donna forte e sensibile. Lei, dal canto suo, ha più volte sottolineato quanto lui e Ginevra siano diventati il suo punto fermo, soprattutto nei momenti più difficili.