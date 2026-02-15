Chi è il padre di Helena Prestes: cosa è successo e come sta oggi dopo l’ictus

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia familiare di Helena Prestes è segnata da ferite profonde che la modella brasiliana non ha mai nascosto. Nel corso delle sue esperienze televisive, da L’Isola dei Famosi al Grande Fratello, Helena ha raccontato il rapporto difficile con il padre, un uomo segnato dall’alcol e da comportamenti violenti che hanno condizionato la sua infanzia.

Negli ultimi mesi, però, la sua vita è stata sconvolta da un nuovo evento: il padre è stato colpito da un grave ictus, costringendola a tornare in Brasile per affrontare un passato che credeva lontano. Chi era l’uomo che ha segnato la sua crescita? Cosa è accaduto negli ultimi anni? E come si è evoluto il loro rapporto dopo la malattia? Scopriamolo insieme

Chi è il padre di Helena Prestes: un passato segnato da violenza e alcol

Il padre di Helena Prestes è sempre stato una figura complessa e instabile. La modella è cresciuta nella periferia di San Paolo, in un contesto difficile, dove la povertà e la violenza domestica erano parte della quotidianità.

Helena ha raccontato più volte che il padre aveva seri problemi con l’alcol e che entrava e usciva dai centri di recupero. Le liti in casa erano frequenti e spesso degeneravano in episodi di violenza contro la madre, una donna che lei descrive come dolce, ma indurita dagli anni di sofferenza.

La modella ha ricordato di aver vissuto momenti di paura costante, con la polizia chiamata più volte per sedare le discussioni. A sette anni il padre venne allontanato da casa, ma la sua presenza intermittente continuò a influenzare la vita familiare.

A 14 anni Helena decise di lasciare la casa materna e iniziare a vivere da sola, spinta dal bisogno di proteggersi e costruire un futuro diverso.

Nonostante tutto, il padre è ricomparso negli anni, spesso solo per chiedere aiuto economico. Helena non ha mai nascosto quanto questo la ferisse, ma ha sempre cercato di mantenere un minimo di contatto, pur con grande fatica emotiva.

La malattia del padre: l’ictus e il ritorno improvviso in Brasile

Nel gennaio 2026 la vita di Helena Prestes ha subito un nuovo scossone. Il padre è stato colpito da un grave ictus e la modella ha deciso di tornare in Brasile per stargli accanto.

La notizia le è arrivata in modo confuso: un articolo su un giornale locale parlava di un uomo non identificato ricoverato dopo una caduta. Una foto le ha fatto capire che si trattava proprio di lui.

Helena ha raccontato di aver vissuto ore di angoscia senza sapere in quale ospedale fosse stato portato. Quando è arrivata, l’uomo era già stato operato per un’emorragia cerebrale e le sue condizioni erano instabili.

Il percorso di recupero è stato complicato da infezioni, momenti di aggressività e continui alti e bassi.

A rendere tutto più difficile è stato il ritrovare la casa del padre in condizioni di degrado estremo. Helena ha parlato di accumuli ovunque, sporcizia e confusione, tanto da richiedere l’intervento della polizia per mettere ordine.

Un impatto emotivo fortissimo per una figlia che, per anni, aveva cercato di proteggersi da quel passato.

Il rapporto tra Helena Prestes e il padre oggi: distanza, perdono e il sostegno di Javier Martinez

Il rapporto tra Helena Prestes e il padre è sempre stato segnato da assenze, violenza e incomprensioni. La modella ha ammesso di aver provato rabbia e senso di colpa, chiedendosi perché dovesse essere lei a occuparsi di un uomo che non era stato presente nei momenti più importanti della sua vita.

Eppure, quando ha saputo della malattia, non ha esitato a partire. A sostenerla in questa scelta è stato Javier Martinez, il compagno conosciuto al Grande Fratello. È stato lui a incoraggiarla a tornare in Brasile, ricordandole che “il papà è uno solo”, come ha raccontato la stessa Helena.

Oggi Helena sta cercando di ricostruire un rapporto con il padre, pur consapevole che le ferite del passato non spariranno. La malattia ha aperto uno spiraglio di dialogo, anche se fragile, e la modella sta affrontando questo percorso con maturità e coraggio.