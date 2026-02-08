Chi è Gianluca De Marco, marito di Virginia Leoni: il sostegno durante la malattia e la nascita della figlia Matilde

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gianluca De Marco è il marito di Virginia Leoni, nipote di Lino Banfi, e negli ultimi anni è diventato una figura molto amata dal pubblico per la discrezione e la forza con cui ha accompagnato la moglie in un percorso personale complesso.

La storia della coppia ha commosso molti telespettatori, soprattutto dopo il racconto della diagnosi di menopausa precoce di Virginia e del lungo cammino che li ha portati a diventare genitori della piccola Matilde. Ma chi è davvero Gianluca? Qual è il suo lavoro? E come vive il rapporto con la famiglia Banfi? Scopriamolo insieme.

Chi è Gianluca De Marco: età, origini e un profilo lontano dai riflettori

Gianluca De Marco è un uomo riservato, legato ai valori della famiglia e del lavoro. Non appartiene al mondo dello spettacolo e ha sempre preferito restare lontano dalle luci della ribalta, nonostante la notorietà della moglie e del celebre nonno acquisito, Lino Banfi.

La relazione con Virginia nasce molti anni fa e cresce in modo solido, tanto che i due decidono di sposarsi il 3 luglio 2021, dopo un fidanzamento durato circa otto anni. La cerimonia viene celebrata proprio da Lino Banfi, un momento che la famiglia ricorda con grande affetto.

Gianluca non è attivo sui social e non ama esporsi pubblicamente, ma chi lo conosce racconta di un uomo presente, affidabile e profondamente innamorato della sua famiglia. La sua vita professionale si intreccia con quella della moglie, poiché entrambi lavorano nel ristorante di famiglia, l’Orecchietteria Banfi, un locale che unisce tradizione pugliese e spirito familiare.

Il sostegno a Virginia Leoni: la malattia, la PMA e la nascita della figlia Matilde

Il momento più difficile della vita di Virginia arriva a 27 anni, quando scopre di essere in menopausa precoce. Una diagnosi che spezza il fiato e che mette in discussione il sogno di diventare madre.

Gianluca, però, non si allontana. Resta accanto alla moglie in ogni fase, dalle prime visite ai tentativi di fecondazione assistita, fino ai due cicli falliti che avrebbero potuto scoraggiare chiunque.

La coppia decide di non arrendersi e affronta un terzo tentativo di ovodonazione, quello che finalmente porta alla gravidanza tanto attesa.

Il 13 dicembre 2024 nasce Matilde Lucia, un nome scelto per ricordare l’amata nonna e per la coincidenza con la festa di Santa Lucia.

Durante un’intervista televisiva, Gianluca ha espresso parole che hanno emozionato il pubblico, ringraziando la moglie per la forza dimostrata e promettendo di essere un padre presente e attento.

Il suo sostegno non è mai mancato, nemmeno quando Virginia ha dovuto affrontare una valanga di commenti offensivi sui social dopo aver raccontato la sua storia. Gianluca ha scelto di proteggerla, mantenendo la loro vita privata al riparo da ogni forma di cattiveria.

Lavoro, famiglia e il rapporto con Lino Banfi

Oltre al ruolo di marito e padre, Gianluca è una presenza fondamentale nell’attività di famiglia.

Lavora infatti all’Orecchietteria Banfi, il ristorante che celebra le radici pugliesi di Lino Banfi e che negli anni è diventato un punto di riferimento per chi ama la cucina tradizionale.

Qui Gianluca e Virginia collaborano ogni giorno, condividendo impegno, passione e un forte senso di appartenenza.

Il rapporto con Lino Banfi è descritto come affettuoso e rispettoso. L’attore ha più volte parlato con orgoglio del genero, definendolo un uomo serio e affidabile, capace di sostenere la nipote nei momenti più delicati.

La famiglia Banfi è molto unita e Gianluca ne è diventato parte integrante, pur mantenendo sempre la sua discrezione.

La nascita di Matilde ha rafforzato ancora di più questo legame, regalando a Lino Banfi una nuova gioia familiare e a Gianluca un ruolo che interpreta con dedizione: quello di padre.