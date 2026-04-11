Chi è Gabriele Corti, il figlio di Stefano Corti: età, vita privata e la storia del loro rapporto

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Il nome di Stefano Corti, volto amatissimo de Le Iene, è spesso associato alla sua ironia tagliente e al suo stile inconfondibile. Ma dietro la figura televisiva c’è un padre che ha vissuto una storia complessa e profondamente umana con il suo primogenito, Gabriele Corti.

Il ragazzo, oggi adolescente, è cresciuto lontano dai riflettori, tra Marsiglia e Milano, costruendo con il padre un rapporto che non è nato subito, ma che si è rafforzato passo dopo passo, nonostante la distanza e le difficoltà.

Chi è davvero Gabriele? Qual è la sua storia? E come si è evoluto il rapporto con Stefano Corti nel corso degli anni? Scopriamolo insieme.

Gabriele Corti: età, origini e una vita lontana dai riflettori

Gabriele è il primo figlio di Stefano Corti e ha da poco raggiunto la maggiore età. È nato da una relazione che il conduttore ha vissuto in un periodo della sua vita in cui viaggiava molto per lavoro, quando i social non esistevano e gli incontri fugaci restavano tali se non ci si scambiava un numero di telefono.

Proprio per questo, Stefano ha scoperto dell’esistenza di suo figlio solo dopo la nascita, attraverso una lettera che gli ha cambiato la vita.

Gabriele vive a Marsiglia con la madre, una donna completamente estranea al mondo dello spettacolo che ha sempre chiesto riservatezza.

Il ragazzo frequenta il liceo in Francia, è descritto come dolce, educato e molto legato al padre, nonostante la distanza geografica che li ha separati per anni.

Stefano ha raccontato più volte che, appena saputo della sua nascita, è partito per Marsiglia per conoscerlo.

Quel primo incontro è stato decisivo: «L’ho preso in braccio e mi sono detto: che bello», ha ricordato in un’intervista.

Da quel momento, ha cercato di essere presente ogni volta che poteva, costruendo un legame fatto di viaggi, weekend insieme e momenti rubati al lavoro.

Oggi Gabriele non ha profili social pubblici e mantiene una vita molto riservata, scelta che il padre ha sempre rispettato.

Il rapporto con Stefano Corti: una storia fatta di distanza, amore e responsabilità

Il legame tra Stefano Corti e suo figlio è cresciuto nel tempo, tra difficoltà, chilometri e una volontà reciproca di non perdersi mai davvero. In un post emozionante pubblicato per i 18 anni di Gabriele, il conduttore ha scritto parole che raccontano più di qualsiasi intervista:

«Non siamo stati sempre vicini, ma non siamo mai stati lontani davvero».

Questa frase racchiude la loro storia: un rapporto costruito tra Milano e Marsiglia, tra viaggi improvvisati e telefonate, tra assenze inevitabili e presenze che contano.

Stefano ha sempre riconosciuto che crescere con un padre spesso lontano non è stato semplice, ma ha anche sottolineato la forza e la maturità del figlio, capace di affrontare tutto con equilibrio.

Nel 2022, ospite a Verissimo, ha raccontato di aver saputo della nascita di Gabriele tramite una lettera e di aver affrontato la situazione con responsabilità, nonostante la giovane età e un lavoro che lo portava spesso in giro per il mondo.

Ha ammesso che non è stato un percorso lineare, ma ha sempre cercato di esserci, anche quando la distanza sembrava un ostacolo insormontabile.

Oggi, oltre a Gabriele, Stefano è padre anche del piccolo Noa Alexander, nato nel 2023 dalla relazione con la cantante Bianca Atzei.

I due fratelli si vedono spesso e hanno costruito un rapporto affettuoso, segno che la famiglia, anche quando è allargata e complessa, può trovare un equilibrio tutto suo.

La storia di Gabriele: una vita tra due città e un legame che guarda al futuro

La vita di Gabriele Corti è divisa tra Marsiglia e Milano, tra la quotidianità francese e i momenti speciali trascorsi con il padre in Italia.

Ogni volta che può, Stefano vola da lui, e altrettanto spesso Gabriele raggiunge Milano, dove trova non solo il padre, ma anche Noa e Bianca, con cui sembra avere un rapporto sereno.

Il ragazzo è cresciuto lontano dal mondo dello spettacolo, scelta condivisa da entrambi i genitori.

Nonostante ciò, è diventato un punto fermo nella vita di Stefano, che non perde occasione per ricordare quanto sia orgoglioso di lui.