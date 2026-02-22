Chi è Francesco Bianco, il figlio di Rita De Crescenzo accoltellato a Napoli: età e vita privata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il nome di Francesco Bianco, figlio di Rita De Crescenzo, è tornato al centro dell’attenzione dopo l’accoltellamento avvenuto a Napoli il 16 febbraio. Il ragazzo, conosciuto anche come Checco, ha solo diciotto anni e si è ritrovato coinvolto in un episodio ancora avvolto da molti punti da chiarire.

La vicenda ha riacceso l’interesse sulla sua storia personale, già segnata da momenti complessi e da un rapporto familiare spesso esposto alla curiosità del pubblico. Chi è davvero Francesco? Come sta dopo il ferimento? E quale percorso ha avuto negli ultimi anni? Scopriamolo insieme.

Chi è Francesco Bianco: età, origini e rapporto con Rita De Crescenzo

Francesco Bianco è il figlio minore di Rita De Crescenzo, una delle figure più note del web napoletano. Ha compiuto da poco diciotto anni e vive a Napoli, dove è cresciuto insieme alla madre e al resto della famiglia.

Nonostante la popolarità della madre, Francesco ha sempre mantenuto un profilo più riservato, anche se negli ultimi anni il suo nome è comparso più volte nelle cronache locali. La sua adolescenza non è stata semplice: nel 2024 era stato segnalato come irreperibile dopo essersi allontanato da una casa famiglia, episodio che aveva portato a un provvedimento di rintraccio. Fu ritrovato mesi dopo sul lungomare di Mergellina durante un controllo della Polizia Municipale.

Il rapporto con la madre è sempre stato molto stretto. Rita De Crescenzo ha più volte raccontato quanto tenga ai suoi figli e quanto cerchi di proteggerli, nonostante la forte esposizione mediatica che la circonda. Francesco, dal canto suo, ha sempre mostrato affetto e vicinanza, pur vivendo una fase della vita segnata da scelte impulsive e momenti difficili.

L’accoltellamento del 16 febbraio: cosa è successo e come sta Francesco

Il 16 febbraio, nel primo pomeriggio, Francesco è stato colpito con un’arma da taglio alla gamba nella zona di Montesanto, nel centro di Napoli. L’episodio è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Il ragazzo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini accompagnato da un amico, che ha dichiarato di essere giunto sul posto solo dopo il ferimento.

I medici lo hanno medicato rapidamente e non è stato necessario ricorrere a punti di sutura. La prognosi è di sette giorni e le sue condizioni non destano preoccupazione. Dopo le cure, Francesco è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile e al commissariato Montecalvario. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona e stanno ricostruendo la dinamica. Al momento sono state escluse le ipotesi di rapina e agguato.

Secondo le prime ricostruzioni, Francesco potrebbe essere rimasto coinvolto in un litigio tra giovani, senza essere il bersaglio diretto dell’aggressione. Tuttavia, il movente resta ancora da definire e gli inquirenti stanno cercando testimoni disposti a collaborare.

Vita privata e passato difficile: il percorso di Francesco Bianco

La vita privata di Francesco Bianco è stata spesso segnata da episodi che lo hanno portato al centro dell’attenzione. Il suo allontanamento dalla casa famiglia nel 2024 aveva già sollevato interrogativi sul suo percorso personale. Dopo mesi di irreperibilità, era stato ritrovato mentre circolava in scooter senza patente, episodio che aveva riportato alla luce la sua situazione familiare e il rapporto con la madre.

Nonostante le difficoltà, Francesco è descritto come un ragazzo sensibile, spesso travolto da contesti più grandi di lui. La sua giovane età e la forte esposizione mediatica legata alla figura di Rita De Crescenzo hanno contribuito a rendere più complesso il suo percorso di crescita.

La madre, molto seguita sui social, ha sempre cercato di proteggerlo, pur consapevole delle difficoltà che il figlio ha dovuto affrontare. La vicenda dell’accoltellamento ha riacceso l’attenzione su di lui, ma anche la speranza che possa trovare stabilità e serenità dopo un periodo segnato da episodi che hanno messo alla prova la sua vita.