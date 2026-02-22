Chi è Erika Bufano, moglie di Achille Polonara: età, lavoro e figli dopo la malattia del cestista

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia di Erika Bufano è diventata nota al grande pubblico soprattutto grazie al suo legame con Achille Polonara, uno dei cestisti italiani più amati degli ultimi anni. La sua figura, però, non è soltanto quella della compagna che ha affrontato al fianco del marito un periodo durissimo, segnato dalla diagnosi di leucemia.

Erika ha un percorso personale ricco di esperienze nel mondo della moda e dell’imprenditoria, costruito con determinazione e riservatezza. Chi è davvero Erika Bufano? Qual è la sua età? E come si intrecciano carriera e vita privata con la storia di Achille Polonara? Scopriamolo insieme.

Chi è Erika Bufano: età, origini e gli inizi nel mondo della moda

Erika Bufano nasce e cresce in Italia e fin da giovanissima si avvicina al mondo della moda. Durante l’adolescenza inizia a lavorare come modella e indossatrice, partecipando a concorsi nazionali che le permettono di farsi conoscere.

Il suo nome arriva al grande pubblico nel 2011, quando conquista il quarto posto a Miss Italia, esperienza che ripeterà anche nel 2013. La sua bellezza e la sua presenza scenica le aprono diverse porte nel settore, ma Erika sceglie presto di non limitarsi al ruolo di modella.

Negli anni successivi decide infatti di intraprendere un percorso imprenditoriale, fondando insieme all’amica Rosaria Giordano la RosEri Boutique, un progetto che unisce moda, stile e creatività. Pur continuando a coltivare la passione per le passerelle, Erika sceglie di costruire un’attività che le permetta di esprimersi in modo più personale e indipendente.

La sua carriera si sviluppa così tra shooting, collaborazioni e la gestione della boutique, sempre con grande discrezione e senza cercare un’esposizione mediatica eccessiva.

Il matrimonio con Achille Polonara e la loro vita familiare

Il legame tra Erika Bufano e Achille Polonara nasce diversi anni fa e culmina nel 2019 con il matrimonio. La coppia costruisce una relazione solida, fatta di sostegno reciproco e di una quotidianità condivisa lontano dai riflettori.

Dal loro amore nascono due figli: Vittoria, il 2 novembre 2020, e Achille Junior, il 12 settembre 2022. Il nome della primogenita è un omaggio alla città basca di Vitoria-Gasteiz, dove Polonara aveva vinto il campionato l’anno precedente.

La famiglia diventa il centro della vita di Erika, che continua a lavorare ma dedica gran parte del suo tempo ai bambini e al marito, spesso impegnato tra campionati italiani ed europei.

Il loro rapporto è sempre stato raccontato con grande delicatezza, senza eccessi mediatici, ma con la consapevolezza di essere una coppia molto unita.

Il sostegno durante la malattia di Achille Polonara: la forza di Erika Bufano

Il momento più difficile arriva nel giugno 2025, quando ad Achille Polonara viene diagnosticata una forma di leucemia mieloide. Una notizia che sconvolge il mondo dello sport e che mette la famiglia di fronte a una prova durissima.

Erika affronta tutto con una forza che colpisce chi la segue. Sui social dedica al marito parole di incoraggiamento, sottolineando la determinazione con cui Achille ha sempre affrontato ogni sfida.

“Tu sei una roccia, la mia roccia”, scrive in uno dei momenti più delicati, mostrando un amore che non vacilla nemmeno davanti alla malattia.

Il percorso di cura del cestista passa per cicli di terapia tra Valencia e Bologna, fino al trapianto di midollo che gli salva la vita. Achille ringrazia pubblicamente la donatrice americana compatibile al 90 per cento e invita tutti a informarsi sulla donazione, ricordando quanto possa essere decisiva.

Durante i mesi più duri, Erika resta sempre al suo fianco, anche quando il marito affronta dieci giorni di coma dovuti a una trombosi post‑trapianto. La sua presenza costante diventa un punto fermo per Achille, che al rientro a casa trova ad attenderlo lei e i loro due bambini.

La loro storia d’amore, già solida, si rafforza ulteriormente. Erika continua a essere un riferimento per la famiglia, unendo lavoro, maternità e un sostegno che non ha mai fatto mancare al marito.