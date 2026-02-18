Chi è Eleonora Pedron, la compagna di Fabio Troiano: età, carriera, vita privata e la loro storia d’amore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La relazione tra Fabio Troiano ed Eleonora Pedron continua a incuriosire il pubblico, soprattutto perché entrambi hanno sempre mantenuto un profilo riservato. L’attore, volto noto del cinema e della televisione, ha trovato nella ex Miss Italia un equilibrio che lui stesso ha definito “disarmante”.

La loro storia è iniziata nel 2019 e da allora procede con naturalezza, nonostante gli impegni e la distanza geografica. Ma chi è davvero Eleonora Pedron? Qual è il suo percorso professionale? E come è nata la scintilla con Troiano? Scopriamolo insieme.

Fabio Troiano ed Eleonora Pedron: una storia nata lontano dai riflettori

Fabio Troiano, attore e sceneggiatore con una carriera ventennale, è sempre stato molto attento a proteggere la sua vita privata. Dopo una lunga relazione con Violante Placido, le loro strade si sono divise senza clamore.

L’incontro con Eleonora Pedron ha cambiato tutto. Troiano ha raccontato più volte di essere rimasto colpito dalla sua sensibilità e dalla sua spontaneità. L’ha descritta come una donna capace di emozionarsi per un mazzo di fiori, forte e fragile allo stesso tempo, con una bellezza che lui stesso definisce “magnetica”.

La Pedron, dal canto suo, ha ammesso di non aspettarsi una relazione così stabile. In un’intervista ha spiegato di aver vissuto in passato momenti complicati in amore, ma di aver trovato con Fabio una serenità nuova.

La coppia non vive insieme in modo continuativo: si divide tra Roma e Torino, ma la distanza non sembra rappresentare un ostacolo. Anzi, entrambi raccontano un rapporto costruito su rispetto, leggerezza e complicità.

Chi è Eleonora Pedron: dagli esordi a Miss Italia alla carriera in TV e al cinema

Nata a Camposampiero il 13 luglio 1982, Eleonora Pedron è diventata famosa nel 2002, quando ha vinto il titolo di Miss Italia. La sua eleganza e i suoi occhi azzurri l’hanno resa immediatamente riconoscibile, tanto che nel 2003 Emilio Fede la scelse come prima “meteorina” del TG4.

Da lì è iniziato un percorso televisivo ricco di esperienze:

valletta a Controcampo accanto a Sandro Piccinini

accanto a Sandro Piccinini ruoli in film come Vita Smeralda di Jerry Calà

partecipazione a Il seme della discordia, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia

La Pedron ha sempre alternato televisione, cinema e impegni personali. È appassionata di sport, tifa Juventus e ama cucinare e leggere.

La sua vita privata è stata spesso al centro dell’attenzione per la lunga relazione con Max Biaggi, durata undici anni e dalla quale sono nati i figli Inés Angelica e Leon Alexandre. La storia si è conclusa nel 2015.

Alle spalle, Eleonora porta anche dolori profondi: la perdita della sorella Nives quando era bambina e la morte del padre in un incidente stradale nel 2002, proprio mentre la accompagnava a un provino per Miss Italia.

Eventi che lei stessa ha raccontato nel libro L’ho fatto per te, pubblicato nel 2021.

La nuova vita tra studio, famiglia e amore: chi è oggi la compagna di Fabio Troiano

Negli ultimi anni Eleonora Pedron ha intrapreso un percorso personale molto diverso da quello televisivo. Nel 2023 ha conseguito la laurea triennale in Psicologia, raccontando di aver scelto questo percorso per elaborare i traumi del passato e per aiutare, un giorno, bambini che vivono esperienze simili alle sue.

Ora si prepara alla laurea magistrale, continuando a studiare tra impegni familiari e lavoro.

Il rapporto con Fabio Troiano procede con naturalezza. L’attore ha raccontato che Eleonora è una donna piena di energia, sempre pronta a viaggiare e a organizzare tutto con precisione. Lui, più pigro, scherza spesso su questa differenza, ma la considera una delle qualità che rendono il loro legame così equilibrato.

La coppia ha condiviso anche un’esperienza professionale nel film Tre sorelle di Enrico Vanzina, uscito nel 2022.

Nonostante la riservatezza, entrambi parlano l’uno dell’altra con affetto e rispetto, segno di un rapporto solido e maturo.