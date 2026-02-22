Chi è Dario Aita, il volto scelto per Franco Battiato: età, compagna, carriera e vita privata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dario Aita è uno degli attori italiani più apprezzati della sua generazione. Negli ultimi anni ha conquistato pubblico e critica grazie a ruoli intensi e molto diversi tra loro, fino ad arrivare alla sfida più complessa della sua carriera: interpretare Franco Battiato nel film tv Franco – Il lungo viaggio.

Una scelta che ha acceso grande curiosità, perché raccontare un artista così profondo richiede sensibilità, studio e una presenza scenica capace di restituire sfumature e silenzi. Ma chi è davvero Dario Aita? Qual è la sua età? E cosa sappiamo della sua vita privata e della sua compagna? Scopriamolo insieme.

Chi è Dario Aita: età, origini e formazione dell’attore siciliano

Dario Aita nasce a Palermo il 25 gennaio 1987. Cresce in una famiglia legata all’arte: anche il fratello maggiore, Emmanuele Aita, è attore. Dopo il liceo classico, decide di seguire la sua inclinazione per la recitazione e si trasferisce a Genova, dove frequenta la Scuola del Teatro Stabile, una delle accademie più prestigiose del Paese.

Il debutto arriva nel 2009 con il film La prima linea di Renato De Maria. È ancora studente, ma viene scelto per un ruolo da coprotagonista, esperienza che gli apre le porte del cinema e della televisione.

L’anno successivo entra nel cast della serie Rai Il segreto dell’acqua, e da quel momento la sua carriera prende slancio.

Tra il 2012 e il 2017 interpreta Bernardo Strano in Questo nostro amore, ruolo che lo fa conoscere al grande pubblico. Negli anni successivi lavora in produzioni molto amate come Grand Hotel, L’allieva, La mafia uccide solo d’estate, Il cacciatore e Don Matteo, dove veste i panni di Sergio La Cava.

Parallelamente continua a lavorare al cinema, partecipando a film come Caffè, La cena di Natale, State a casa, Il giorno e la notte e Parthenope di Paolo Sorrentino, presentato a Cannes nel 2024.

Nel 2023 entra nel cast della serie Netflix La legge di Lidia Poët, confermando la sua versatilità.

Il 2025 segna una svolta: viene scelto per interpretare Franco Battiato nel film tv Franco – Il lungo viaggio, un ruolo che richiede studio, introspezione e un profondo rispetto per una delle figure più iconiche della musica italiana.

La carriera di Dario Aita: tra serie tv, cinema d’autore e ruoli complessi

La forza di Dario Aita sta nella capacità di passare da personaggi brillanti a ruoli drammatici senza perdere autenticità.

In L’allieva interpreta Arthur Malcomess, giovane giornalista dal carattere complesso, mentre in La mafia uccide solo d’estate veste i panni di Rosario Trischitta, ruolo che gli permette di misurarsi con una narrazione ispirata alla storia recente del Paese.

Il cinema gli offre l’occasione di lavorare con registi di grande esperienza. In Parthenope di Sorrentino interpreta Sandrino, personaggio che gli permette di mostrare una sensibilità diversa rispetto ai ruoli televisivi.

La sua carriera è un percorso costruito con scelte mirate, lontano dai riflettori del gossip e vicino a progetti che gli permettono di crescere artisticamente.

Il ruolo di Franco Battiato rappresenta una sfida unica. Aita ha raccontato di essersi immerso nella musica, nelle interviste e nei gesti del maestro per restituire non un’imitazione, ma un ritratto rispettoso e credibile. La sua interpretazione è attesa con grande interesse dal pubblico e dagli appassionati del cantautore siciliano.

La vita privata di Dario Aita: la compagna Elena Gigliotti e la loro famiglia

Sul piano personale, Dario Aita è legato da molti anni all’attrice e regista Elena Gigliotti, conosciuta durante gli anni di formazione al Teatro Stabile di Genova. La loro relazione nasce nel 2013 e cresce lontano dai riflettori, con una riservatezza che entrambi hanno sempre difeso.

Vivono a Roma, dove condividono progetti artistici e una quotidianità semplice. Nel 2024 è nata la loro prima figlia, evento che ha segnato una nuova fase della loro vita.

Elena è un’artista molto stimata nel mondo del teatro, impegnata tra regia e palcoscenico, e spesso collabora con Dario in progetti che uniscono le loro sensibilità.

La coppia non ama esporsi sui social e preferisce mantenere la vita privata lontana dal clamore mediatico. La loro storia è fatta di lavoro, studio e un legame costruito nel tempo, con una complicità che emerge anche nelle interviste più rare.