Chi è Daniela Cella, sorella di Nada: età, vita privata e il racconto della tragedia del 1996

La storia di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa a Chiavari il 6 maggio 1996, continua a segnare profondamente la vita della sua famiglia. A portare avanti la memoria della ragazza è soprattutto Daniela Cella, la sorella maggiore, che negli anni ha raccontato con lucidità e dolore il peso di una vicenda che ha cambiato per sempre la sua esistenza.

La sua testimonianza è diventata un punto di riferimento nei processi e nelle ricostruzioni legate al caso. Chi è Daniela? Qual è stato il suo percorso dopo la morte di Nada? E come ha vissuto gli sviluppi giudiziari che si sono susseguiti negli anni? Scopriamolo insieme.

Chi è Daniela Cella: età, vita privata e un dolore che non si è mai attenuato

Daniela Cella è la sorella maggiore di Nada Cella, e da trent’anni porta sulle spalle il peso di una tragedia che ha segnato la sua famiglia in modo irreversibile. La donna ha raccontato più volte come la sua vita si sia divisa in due momenti distinti: prima e dopo il ritorno dall’ospedale San Martino, quando le fu comunicata la morte della sorella.

Negli anni successivi all’omicidio, Daniela ha vissuto un periodo di profonda sofferenza, che l’ha portata a perdere molto peso e a non riuscire più a dormire con serenità. Ha spiegato di essersi rivolta anche a uno psicologo, consapevole che il trauma non poteva essere affrontato da sola.

La sua famiglia ha subito un colpo durissimo: la madre, Silvana, si è ammalata e si è progressivamente spenta dopo la prima sentenza che aveva prosciolto l’imputata dell’epoca. Da allora, Daniela ha portato avanti da sola il peso emotivo e morale della vicenda.

Nonostante il dolore, ha sempre cercato di mantenere viva la memoria di Nada, raccontando chi fosse davvero sua sorella: una ragazza che desiderava cambiare lavoro e che stava pensando di trasferirsi a Milano, dove lei e il marito erano pronti ad accoglierla.

Cosa è successo a Nada Cella: il delitto del 6 maggio 1996

Nada Cella aveva 24 anni quando venne trovata senza vita nello studio di Chiavari dove lavorava come segretaria. Il caso, fin da subito, si rivelò complesso e pieno di zone d’ombra.

Nel corso degli anni, le indagini hanno attraversato fasi diverse, con sospetti, archiviazioni e riaperture che hanno riportato più volte la famiglia Cella davanti ai tribunali.

Durante una delle udienze più recenti, Daniela ha ripercorso quei giorni con grande sofferenza. Ha raccontato come Nada avesse espresso il desiderio di cambiare lavoro e come la famiglia fosse pronta a sostenerla in un trasferimento.

Il processo ha visto coinvolti Anna Lucia Cecere, ex insegnante indicata come possibile responsabile dell’omicidio, e Marco Soracco, datore di lavoro di Nada, accusato di favoreggiamento per non aver rivelato informazioni utili agli investigatori.

Recentemente Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24anni per l’omicidio di Nada Cella e il commercialista condannato a due anni per favoreggiamento.

+++ Anna Lucia Cecere condannata a 24anni per l'omicidio di Nada Cella +++



La giovane segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a #Chiavari (#Genova), nello studio di Marco Soracco. Il commercialista condannato a due anni per favoreggiamento.#chilhavisto→https://t.co/J2nXdWulY9 pic.twitter.com/q4L5EvCKLX — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) January 15, 2026

Daniela ha sempre seguito ogni fase giudiziaria con determinazione, pur sapendo che nessuna sentenza potrà restituire ciò che ha perso.

La testimonianza di Daniela Cella: il processo, i dubbi e la ricerca della verità

Nel corso delle udienze, Daniela ha raccontato con voce spezzata il dolore vissuto dalla sua famiglia. Ha spiegato come la madre non abbia retto al peso della prima sentenza e come lei stessa abbia dovuto affrontare anni di sofferenza psicologica.

La sua presenza in aula è stata costante, anche quando le emozioni rendevano difficile proseguire.

Daniela, però, continua a cercare risposte. La sua voce è diventata quella di una sorella che non ha mai smesso di chiedere giustizia per Nada, mantenendo viva la memoria di una giovane donna la cui vita è stata spezzata troppo presto.