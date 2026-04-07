Chi è Claudio Pallitto, compagno di Micaela Ramazzotti: età, carriera e il matrimonio previsto per il 2026

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La storia d’amore tra Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto è una delle più seguite degli ultimi anni, non solo perché arriva dopo la fine del lungo legame dell’attrice con Paolo Virzì, ma anche perché nasce in modo inatteso, lontano dai riflettori, e cresce con una naturalezza che ha conquistato il pubblico.

Pallitto, personal trainer romano estraneo al mondo dello spettacolo, è riuscito a entrare nella vita di Micaela con discrezione, diventando un punto fermo per lei e per la loro famiglia allargata.

Ma chi è davvero Claudio Pallitto? Come si sono conosciuti? E cosa sappiamo del loro futuro matrimonio? Scopriamolo insieme.

Chi è Claudio Pallitto: età, lavoro e un incontro che cambia tutto

Claudio Pallitto ha 40 anni ed è un personal trainer molto conosciuto a Roma, dove gestisce una palestra sull’Appia Antica. Padre di due figlie, ha sempre mantenuto un profilo riservato, lontano dal mondo dello spettacolo e dalle dinamiche della cronaca rosa.

La sua vita cambia nel 2022, quando invia un self tape per una piccola parte nel film Felicità, il debutto alla regia di Micaela Ramazzotti. Non viene scelto per il ruolo, ma quell’incontro casuale diventa l’inizio di una storia destinata a durare.

Micaela ha raccontato più volte quel momento con ironia: si avvicinò a lui con una mela in bocca e gli chiese cosa facesse nella vita, stupita dal fatto che non lavorasse nel cinema.

Quando lui rispose di avere una palestra, lei pensò che un personal trainer le sarebbe stato utile, ma passarono mesi prima che lo chiamasse davvero.

Gli allenamenti diventano presto un’occasione per conoscersi meglio. Tra una sessione e l’altra nasce una complicità che si trasforma in un sentimento profondo, anche se la relazione resta segreta per un po’.

Solo nel 2023 i due decidono di andare a convivere, rendendo pubblica la loro storia. Micaela, parlando di lui, ha usato parole che raccontano la forza del loro legame:

“È l’uomo con cui ho conosciuto l’amore. È il mio primo amore.” La storia d’amore con Micaela Ramazzotti: convivenza, figli e un matrimonio in arrivo

La relazione tra Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto cresce giorno dopo giorno, fino a diventare una vera famiglia allargata.

L’attrice ha due figli, Jacopo e Anna, nati dal matrimonio con Paolo Virzì, mentre Pallitto è padre di due bambine di 10 e 12 anni.

La convivenza non è stata immediatamente semplice, ma con il tempo i ragazzi hanno trovato un equilibrio e oggi vivono tutti insieme, alternando i weekend con le figlie di Claudio.

La casa, racconta Micaela, è piccola ma piena d’amore, e presto la coppia si trasferirà in un’abitazione più grande per vivere con maggiore serenità.

Il loro rapporto è fatto di sostegno reciproco, quotidianità condivisa e una complicità che l’attrice descrive come una scoperta inattesa.

Nel 2025, Micaela pubblica sui social una foto con Claudio accompagnata dalla scritta “Sposi futuri”, confermando ufficialmente l’intenzione di sposarsi.

I preparativi sono già iniziati e il matrimonio dovrebbe celebrarsi nell’estate 2026, con una cerimonia intima e riservata.

Il passato di Micaela Ramazzotti e il nuovo equilibrio con Claudio Pallitto

Prima di incontrare Claudio, Micaela Ramazzotti ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore con il regista Paolo Virzì. Si conoscono nel 2007 durante il provino per Tutta la vita davanti, si sposano due anni dopo e diventano genitori di Jacopo e Anna.

Per anni formano una coppia amatissima, unita anche da un forte sodalizio artistico che li porta a collaborare in film come La pazza gioia e La prima cosa bella.

La crisi arriva nel 2018, seguita da una separazione definitiva nel 2023. Un periodo difficile, segnato anche da episodi di tensione pubblica, come una lite in un ristorante in cui era presente anche Pallitto.

Virzì ha parlato di un momento complicato che entrambi stanno cercando di superare, mentre Micaela ha dichiarato di voler guardare avanti, forte della sua capacità di lasciarsi il passato alle spalle.

Con Claudio, l’attrice ha trovato un nuovo equilibrio. La loro famiglia allargata cresce con naturalezza, tra impegni, scuola, lavoro e momenti di quotidiana normalità.

Micaela non esclude nulla per il futuro, anzi sogna una cerimonia semplice, circondata dalle persone più importanti della sua vita.