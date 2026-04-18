Chi è Cate Lumina: età, origini, genitori e vita privata dell’ultima eliminata di Amici 25

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra i volti più sorprendenti di Amici 25, il nome di Cate Lumina è diventato uno dei più discussi e ricercati. La giovane cantautrice ha conquistato pubblico e professori grazie a una voce intensa, una scrittura personale e un percorso di vita che l’ha portata lontano dall’Italia per poi riportarla qui, proprio nel talent di Maria De Filippi. La sua presenza al Serale, accompagnata dall’inedito “Vuelve”, ha acceso i riflettori su una storia che intreccia radici italiane, influenze spagnole e una sensibilità artistica fuori dal comune.

Ma chi è davvero Cate Lumina? Quali sono le sue origini? E cosa sappiamo della sua vita privata, dei suoi genitori e del percorso che l’ha portata sul palco più famoso della TV italiana? Scopriamolo insieme.

Le origini di Cate Lumina: età, famiglia e una vita tra Italia e Spagna

Cate Lumina, all’anagrafe Caterina, ha 22 anni ed è nata a Bergamo. La sua infanzia, però, si è spostata presto altrove. Quando aveva appena due anni, i genitori decisero di trasferirsi a Minorca, nelle Baleari, dove tuttora vivono e gestiscono alcune strutture alberghiere. È lì che Cate è cresciuta, immersa in un ambiente multiculturale che ha influenzato profondamente il suo modo di essere e di fare musica.

In più occasioni ha raccontato con naturalezza le sue origini: “I miei genitori sono italiani, ma mi sono trasferita a Minorca quando ero piccolissima, quindi sono cresciuta lì”. Una frase che racchiude il senso di appartenenza a due mondi diversi, entrambi fondamentali per la sua identità.

Dopo il liceo, Cate si è trasferita a Madrid, dove ha completato gli studi universitari. La Spagna è diventata la sua seconda casa, un luogo che ritorna spesso nei suoi brani e nella sua estetica musicale. Il suo arrivo in Italia è avvenuto grazie a un Erasmus, un’esperienza che le ha permesso di avvicinarsi alla scena musicale italiana e di maturare la decisione di tentare l’ingresso ad Amici.

Il rapporto con i genitori è molto forte. Pur vivendo lontano dall’Italia, la famiglia ha sempre sostenuto il suo percorso artistico, incoraggiandola a seguire la strada della musica. E proprio la nostalgia per la sua terra d’adozione è diventata il cuore del suo brano più discusso, “Vuelve”, un omaggio alla Spagna e alla sensazione di casa che quell’isola le ha regalato.

Dagli esordi alla scuola di Amici 25: il talento di Cate Lumina tra inediti e prime esibizioni

Il percorso di Cate Lumina ad Amici 25 è iniziato con un brano che ha subito attirato l’attenzione: “RoseRovi”, scritto insieme al produttore Simone Sproccati. Un pezzo intenso, sensuale e malinconico, che racconta un amore complesso e instabile. Grazie a quella canzone, Cate è entrata ufficialmente nella scuola, mostrando fin da subito una personalità artistica definita e una scrittura matura.

Nonostante il talento evidente, la giovane cantautrice ha confessato di non aver mai cantato in pubblico prima di Amici.

Il momento di svolta arriva con “Vuelve”, l’inedito presentato al Serale. Il titolo, volutamente in spagnolo, introduce una storia che parla di distanza, radici e ritorni. È un brano che racconta la sua vita, il legame con la famiglia e la sensazione di essere sempre sospesa tra due mondi. La performance ha colpito pubblico e giuria, confermando Cate come una delle voci più originali di questa edizione.

Vita privata e social: cosa sappiamo di Cate Lumina fuori dal talent

Fuori dal palco, Cate Lumina mantiene un profilo riservato, pur condividendo molto della sua quotidianità sui social. Il suo account Instagram ufficiale, @cate_lumina, conta oltre 6.200 follower, un numero destinato a crescere rapidamente grazie alla visibilità del programma.

Il suo feed è un mix di musica e vita personale. Ci sono video delle sue esibizioni, momenti di studio, frammenti di brani inediti, ma anche scatti che raccontano i suoi viaggi e il suo legame con la Spagna. Londra, New York e soprattutto Minorca compaiono spesso tra le sue foto, a testimonianza di una vita vissuta tra culture diverse.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, non emergono indizi particolari. Nessuna foto di coppia, nessun riferimento a un partner. Tutto lascia pensare che Cate Lumina sia single, concentrata sulla musica e sul percorso ad Amici.