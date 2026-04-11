Chi è Bianca Atzei, ex compagna di Stefano Corti: età, carriera, il figlio Noah Alexander e i motivi della separazione

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La relazione tra Stefano Corti e Bianca Atzei è stata una delle più seguite degli ultimi anni, un legame nato con entusiasmo e vissuto con grande intensità, fino alla nascita del loro bambino, Noah Alexander.

Il 2025, però, ha segnato per la cantante un periodo di cambiamenti profondi, personali e professionali, culminati nella decisione di chiudere la storia con il volto de Le Iene.

Una scelta sofferta, ma chi è davvero Bianca Atzei? Qual è stato il percorso che l’ha portata fino a questa scelta? E quali sono i motivi che hanno portato alla fine della relazione con Stefano Corti? Scopriamolo insieme.

Chi è Bianca Atzei: età, origini e una carriera costruita tra musica e resilienza

Bianca Atzei, all’anagrafe Veronica Atzei, nasce a Milano l’8 marzo 1987 da una famiglia di origini sarde. La passione per il canto arriva prestissimo: a soli otto anni inizia a studiare musica, mostrando un talento che la porterà, negli anni, a costruire una carriera solida e riconoscibile.

Il suo percorso non è stato lineare. Durante il liceo è costretta a interrompere gli studi per problemi di salute, ma non rinuncia al suo sogno e si iscrive al MAS – Music Art and Show di Milano, dove muove i primi passi come cantante professionista.

Lavora come corista a Domenica Cinque, collabora con diversi artisti e tenta più volte l’ingresso al Festival di Sanremo, riuscendoci nel 2015 con il brano Il solo al mondo. La sua vita privata è stata spesso al centro dell’attenzione.

Dal 2015 al 2017 è legata a Max Biaggi, una relazione molto mediatica che si conclude dopo un periodo difficile per entrambi.

Nel 2019 arriva l’incontro con Stefano Corti, un legame che segna una nuova fase della sua vita, fatta di amore, progetti e anche di momenti dolorosi.

Bianca ha raccontato senza filtri la sua battaglia per diventare madre: un aborto spontaneo, un percorso di fecondazione assistita e, finalmente, la gioia della gravidanza. Nel 2023 nasce Noah Alexander, il bambino che lei stessa definisce “la cosa più bella della nostra vita”.

La storia con Stefano Corti: un amore forte, un figlio desiderato e un addio maturato nel tempo

La relazione tra Bianca Atzei e Stefano Corti nasce nel 2019 e cresce rapidamente, alimentata da una complicità evidente e da un desiderio comune di costruire una famiglia.

Il percorso verso la genitorialità non è semplice: la coppia affronta un aborto spontaneo e un lungo periodo di tentativi, fino alla decisione di ricorrere alla fecondazione assistita.

Quando arriva il test positivo, Bianca racconta di aver provato “l’emozione più bella della mia vita”. La nascita di Noah nel 2023 rappresenta il punto più luminoso della loro storia.

Eppure, con il passare del tempo, qualcosa cambia. Nel 2025, Bianca decide di raccontare pubblicamente la fine della relazione, spiegando che lei e Stefano “non si trovavano più”, nonostante l’affetto e il rispetto reciproco non siano mai venuti meno.

Le sue parole, pronunciate con grande delicatezza, descrivono un amore che ha smesso di camminare nella stessa direzione: “A un certo punto non ci siamo più trovati e non siamo più andati d’accordo.”

Bianca parla di un rapporto che si è trasformato, di due persone che hanno scelto di guardarsi negli occhi e prendere strade diverse, pur restando unite dal loro bambino.

Il sorriso che spesso mostra accanto a Stefano, anche dopo la separazione, racconta un legame che non si è spezzato, ma che ha cambiato forma.

Perché Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati

La fine della storia tra Stefano Corti e Bianca Atzei non è stata improvvisa. La cantante ha spiegato che, con il tempo, si è creata una distanza emotiva difficile da colmare. Non si tratta di mancanza di affetto, ma di un cambiamento profondo nel modo di vivere la relazione.

Bianca ha raccontato che, nonostante i sorrisi e la complicità, si è resa conto che le loro strade non si incrociavano più. La decisione di separarsi è arrivata dopo mesi di riflessioni, con la consapevolezza che restare insieme avrebbe significato forzare qualcosa che non funzionava più.

Il punto fermo, però, resta Noah, il figlio che li unirà per sempre. Bianca lo ripete più volte: “Abbiamo creato la cosa più bella della nostra vita e ci terrà legati per sempre.”

Oggi la cantante affronta la maternità da sola, ma non si sente abbandonata. Sa che Stefano è presente nella vita del loro bambino e questo le dà serenità.

Il 2025, raccontato attraverso un carosello di immagini sui social, mostra un anno difficile ma anche pieno di rinascite, in cui Bianca ha scelto di mettere confini, proteggere se stessa e ricominciare.