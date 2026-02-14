[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia di Alba, la bambina adottata da Luca Trapanese, è una delle più emozionanti degli ultimi anni. Un racconto che ha superato i confini della cronaca per diventare un simbolo di accoglienza, coraggio e amore incondizionato.

Luca, attivista e figura di riferimento nel sociale, è stato il primo uomo single in Italia a ottenere l’affidamento di una bambina con sindrome di Down. Una decisione che ha cambiato la sua vita e quella di Alba, arrivata nella sua casa quando aveva appena un mese. Chi è Alba? Come è nata la loro storia? E cosa rappresenta oggi per il suo papà? Scopriamolo insieme.

Chi è Alba, figlia di Luca Trapanese: età, origini e la storia dell’abbandono

Alba nasce nel 2017 con la sindrome di Down. I genitori biologici non la riconoscono e la bambina viene affidata a una struttura ospedaliera in attesa di una famiglia. Le prime settimane della sua vita sono segnate da un rifiuto che si ripete più volte: oltre trenta coppie, chiamate dal Tribunale dei Minori, scelgono di non adottarla.

È in questo contesto che entra in scena Luca Trapanese, che da anni lavorava nel mondo della disabilità e dell’assistenza sociale. Luca aveva già espresso il desiderio di diventare padre e, nonostante le difficoltà previste dalla legge per i single, decide di presentare la sua disponibilità.

Quando riceve la chiamata del Tribunale, Alba ha poco più di un mese. Luca la incontra per la prima volta in ospedale e racconta di aver provato un legame immediato, una sensazione che gli ha fatto capire che quella bambina sarebbe diventata sua figlia.

Il 14 giugno 2018 arriva la sentenza definitiva: Alba prende il cognome Trapanese e diventa ufficialmente sua figlia.

Oggi Alba ha otto anni, frequenta la scuola, ama la musica, suona il pianoforte, fa sport e vive una quotidianità ricca di stimoli. Luca ha sempre sottolineato che la sindrome di Down non è una malattia, ma una condizione che richiede attenzione e inclusione, non pietà.

Luca Trapanese: chi è il papà di Alba e perché la sua scelta è stata rivoluzionaria

Luca Trapanese, classe 1977, è originario di Napoli. Cattolico, ex seminarista e da sempre impegnato nel sociale, ha fondato associazioni e cooperative dedicate alle persone con disabilità, tra cui “A Ruota Libera” e “Raggio di Sole”.

La sua esperienza nel volontariato nasce da un dolore personale: la perdita dell’amico Diego, che lo spinge a dedicarsi agli altri e a costruire progetti di accoglienza.

La scelta di adottare Alba non è stata un gesto impulsivo, ma il risultato di un percorso lungo e consapevole. Luca aveva già lavorato con bambini fragili e conosceva bene le difficoltà che avrebbe incontrato.

La sua richiesta di adozione, però, si scontrava con una normativa che permette ai single di adottare solo in casi particolari. Alba rientrava proprio in una di queste situazioni, perché nessuna famiglia aveva accettato di prenderla con sé.

Il suo impegno e la sua dedizione hanno convinto il Tribunale a concedergli l’affidamento, trasformando la sua storia in un precedente importante.

Il libro “Nata per te”, scritto con Luca Mercadante, e il film tratto dal romanzo hanno contribuito a far conoscere questa vicenda al grande pubblico.

Il rapporto tra Alba e Luca Trapanese: una famiglia costruita sull’amore e sulla quotidianità

Il legame tra Alba e Luca Trapanese è diventato un esempio di paternità moderna, libera da schemi tradizionali e fondata sull’amore quotidiano. Luca racconta spesso che Alba ha rivoluzionato la sua vita, costringendolo a rivedere priorità, ritmi e aspettative.

La bambina cresce in un ambiente che la stimola e la sostiene, circondata da amici, educatori e una rete familiare che Luca ha costruito nel tempo.

Alba non è definita dalla sua disabilità, ma dalla sua personalità vivace, dalla curiosità e dalla capacità di affrontare il mondo con entusiasmo. Luca insiste spesso su un punto: le difficoltà non derivano dalla sindrome di Down, ma da una società che non sempre offre strumenti adeguati per garantire inclusione e autonomia.

La loro storia continua a ispirare molte famiglie e a sollevare riflessioni sul concetto di genitorialità, sulle adozioni speciali e sul diritto di ogni bambino a trovare un luogo in cui sentirsi amato.