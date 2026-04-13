Meteo
Che vento sulla Puglia: arriva l’allerta meteo della Protezione Civile
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Che vento sulla Puglia: arriva l’allerta meteo della Protezione Civile
Allerta meteo gialla della Protezione Civile della Regione Puglia per la giornata odierna.
L’evento previsto sono venti da forti a burrasca, con possibili raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali.
Possibili mareggiate lungo le coste esposte.
Per questo motivo è stata emessa un’allerta gialla.